El Real Madrid sigue firme y el Barcelona vuelve a la senda del triunfo

Redacción Deportes, 5 nov (EFE).- El Real Madrid sigue firme e invicto en el liderato de la Liga Endesa tras ganar al Iberostar Tenerife (74-84) en una séptima jornada en la que el segundo, el Valencia Basket, superó a un correoso colista, el San Pablo Burgos (87-78), y el Barcelona Lassa regresó, tras dos derrotas consecutivas, a la senda de las victorias a costa del RETAbet Bilbao Basket con un incontestable 83-104.

El Real Madrid logró el sábado su séptima victoria al superar a domicilio al Iberostar Tenerife por 74-84 en un choque muy igualado y que se decantó del lado del equipo de Pablo Laso visitante al cometer menos errores en los momentos decisivos del choque.

El partido fue intenso, con mucho ritmo y con el marcador igualado la mayor parte, pero el acierto de Fabien Causeur, que apareció cuando el equipo más lo necesitaba, y el incansable y efectivo trabajo de Felipe Reyes bajo los aros acabaron con las opciones del equipo tinerfeño, que falló demasiado cuando menos podía hacerlo.

Segundo sigue el Valencia Basket, que este domingo logró su sexta victoria liguera al derrotar a un peleón San Pablo Burgos por 87-78 en un choque en el que tuvo que echar mano de la veteranía de algunos de sus jugadores y de los puntos de Erick Green para evitarse un buen disgusto en forma de derrota.

Tras haber podido romper el encuentro antes de acabar la primera parte, el conjunto valenciano se relajó y dejó que el correoso equipo burgalés llegara a ponerse por delante a mitad del tercer cuarto. Pero en ese momento tres triples de sus veteranos Sam Van Rossom, Rafa Martínez y Fernando San Emeterio le permitieron reconducir una situación que las canastas de Green evitaron después que se le volviera a descontrolar.

El Barcelona Lassa, que llevaba dos derrotas seguidas, no dio opción alguna al RETAbet Bilbao Basket en el Bilbao Arena de Miribilla, escenario de un encuentro que dominó con amplitud el conjunto azulgrana desde el principio hasta contundente 83-104 que reflejó el marcador final.

Apenas tuvo historia el choque, que los de Sito Alonso -pitado otra vez en su nuevo regreso a Bilbao- sentenciaron en apenas seis minutos y medio con un 7-24 liderado por el rocoso Kevin Seraphin que ya no tuvo respuesta de los 'los hombres de negro'.

El choque estuvo marcado por el gran acierto de los visitantes ante una laxa defensa de los locales. A los que, además, tampoco les acompañó el tino en muchos lanzamientos en buena posición.

El Herbalife Gran Canaria sigue mostrándose intratable en casa al lograr un nuevo triunfo, esta vez por 87-65 ante el Montakit Fuenlabrada, que se había convertido en el equipo revelación de la Liga Endesa pero que fue literalmente arrollado por la gran actuación coral de los locales.

El conjunto isleño, que afrontaba este partido tras sufrir dos derrotas en tres encuentros (cayó ante Ratiopharm Ulm y Valencia, y venció el pasado miércoles a Domiliti Energía Trento), sólo ha perdido este curso en el Gran Canaria Arena la final de la Supercopa ante Valencia Basket. Tras ganar los cinco primeros partidos, el Montakit encajó su seguido revés en fila.

El Monbus Obradoiro volvió a ganar sobre la campana en Murcia, como hizo la pasada campaña, y un tremendo mate de David Navarro en el último segundo le dio la victoria al conjunto gallego en su visita al UCAM (60-62), en un partido con un marcado acento defensivo, como suele ocurrir en los enfrentamientos entre estos equipos, que suelen ser grandes y duras batallas.

El Baskonia sigue en alza con Pedro Martínez en el banquillo y este domingo se impuso en la siempre complicada cancha del Unicaja (72-73) en un partido muy igualado entre dos de los mejores equipos del baloncesto nacional que no se decidió hasta el último lanzamiento fallido por los malagueños.

El equipo que entrena Joan Plaza estuvo mejor en los dos primeros cuartos, pero tras el descanso fue el de Pedro Martínez el que se hizo notar para equilibrar el juego y el marcador hasta la bocina final, que dejó el resultado a favor de los visitantes al aprovecharse que los locales no estuvieron afinados en el último lanzamiento. De esta manera, el Baskonia logró su primer triunfo de la temporada fuera de Vitoria.

El Real Betis Energía Plus, que estrenaba entrenador en el banquillo con Óscar Quintana tras la destitución de Alejandro Martínez, no reaccionó con el nuevo técnico y acumula ya un pleno de siete derrotas en la Liga Endesa, en esta ocasión ante un Movistar Estudiantes (81-90) más centrado en los momentos cruciales y que suma tres victorias en seis partidos.

El equipo sevillano igualó, con siete derrotas consecutivas, el peor arranque de su historia, que data de la campaña 1989-90, la de su debut en la Liga ACB.

El Tecnyconta Zaragoza sumó su tercer triunfo consecutivo tras arrollar al Delteco GBC (97-73) en un partido que los aragoneses rompieron y decidieron a base de triples en el tercer cuarto para pasearse en los últimos diez minutos.

El Divina Seguros Joventut consiguió ante el Morabanc Andorra su segunda victoria consecutiva en un partido inolvidable en el que forzó dos prórrogas cuando lo tenía todo perdido para acabar ganando por 103-101.

El Andorra, que anotó 39 canastas de tiro libre -más que de dos o tres puntos- en todo el partido, no supo rematar el partido y cometió errores imperdonables que le acabaron costando el triunfo.