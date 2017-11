Gary Neal, escolta del Zaragoza, se convierte en el MVP del mes de noviembre

Madrid, 21 nov (EFE).- Gary Neal, escolta estadounidense del Tecnyconta Zaragoza se ha convertido en el mejor jugador del mes de noviembre de la Liga Endesa.

Neal ha conseguido ser el pilar del equipo maño con una valoración media de 22 puntos por partidos. Durante el mes de noviembre el estadounidense consiguió una media de 22,7 puntos, 1,7 rebotes, 4 asistencias repartidas y 6 faltas recibidas.

Además, Neal se encuentra dentro de los diez mejores anotadores situándose en la tercera posición.

"Es un aliciente que me empuja a seguir trabajando duro para demostrar lo que puedo hacer después de un año difícil en el que jugué poco por culpa de una lesión, ya que considero que aún no he alcanzado mi mejor nivel", comentó Gary Neal.

El Tecnyconta Zaragoza se encuentra en mitad de la tabla ocupando la décima posición por debajo de Moraban Andorra.

La semana pasada el equipo maño fue derrotado por 88-82 por el Montakit Fuenlabrada después de haber conseguido una racha de tres victorias seguidas.

Es la primera vez que el escolta de Baltimore consigue el título de MVP del mes.