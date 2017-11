Sito Alonso: "Tenemos que ser muy duros en casa"

Sant Joan Despí (Barcelona), 22 nov (EFE).- El entrenador del Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha conminado a sus hombres "a ser muy duros en casa" para aumentar su competitividad en el segundo tercio de la temporada, especialmente en la Euroliga, donde mañana recibe en el Palau Blaugrana al Maccabi Fox Tel Aviv.

"Maccabi es un rival muy peligroso en estos momentos, lleva cinco victorias y está haciendo las cosas muy bien. Son un equipo que juega al límite de la dureza, tiene un uno contra uno defensivo muy duro y jugadores interiores que no permiten las canastas fáciles en ningún momento", ha alertado.

Para doblegar al conjunto israelí, Alonso ha pedido a su equipo "igualarle en intensidad", ser "muy duros en casa" y también "jugar de una manera inteligente, sobre todo a la hora de leer los espacios".

El técnico del conjunto azulgrana ha destacado, por encima del resto, a dos figuras que ahora mismo considera claves en el juego del Maccabi: el alero Michael Roll y el base Pierre Jackson.

"En este equipo, con tanto jugador físico, Roll es el que pone el criterio a la hora de tirar. Él y Jackson son dos jugadores determinantes que el Maccabi utiliza muy bien. Juegan muy bien a campo abierto y son dos piezas fundamentales del equipo", ha indicado.

El Barça viene de ganar dos partidos consecutivos al Valencia Basket, uno en la Euroliga y otro en la Liga Endesa, pero todavía no sabe lo que es encadenar dos triunfos en la máxima competición continental, donde mantiene un balance negativo (3-5).

Sito Alonso se imagina "que el equipo mentalmente estará mejor" tras doblegar por dos veces al vigente campeón de la ACB, pero opina que debe acostumbrarse "a reaccionar cuando pierde y, cuando gana seguir el proceso" para seguir creciendo. "Ganemos o perdamos hay que espabilar siempre", ha apostillado.

Ahora, además, los azulgranas tienen que hacer frente a un calendario que se le endurecerá por momentos, pues tras el Maccabi le esperan el CSKA de Moscú, el Fenerbahce y el Real Madrid.

El técnico del Barcelona cree que tal vez el aumento de la exigencia incluso les puede venir bien. "Si miras los partidos que hemos perdido, han sido contra equipos que están por debajo en la clasificación y, cuando mejor hemos rendido, ha sido contra equipos históricamente muy buenos", ha apuntado.

El partido ante el Maccabi será especial para el capitán azulgrana, Juan Carlos Navarro, pues mañana se cumplen veinte años de su debut con el Barça.

"Juan Carlos no es solo protagonista mañana sino cada día, porque es la persona que tiene que guiar el modelo que quiere establecer el club y enseñarnos cómo un jugador de cantera puede llegar al primer equipo", ha comentado sobre el escolta de Sant Feliu de Llobregat.

En su discurso, Alonso se ha reivindicado como un entrenador de cantera y ha apaciguado los ánimos del joven alero Rodions Kurucs, quien ha expresado su decepción por no estar jugando en el primer equipo tras asegurar que le prometieron entre 10 y 15 minutos por partido en la ACB.

"No le he prometido eso a ningún jugador veterano, no se lo voy a prometer a Kurucs", le ha respondido Sito Alonso, quien ha añadido que el internacional letón es "un jugador de futuro, de proyecto del club, que va a tener el máximo rendimiento seguro en cuanto a trabajo para que puede triunfar en el Barcelona".