La ´ventana FIBA´ deja al Bilbao Basket en cuadro en su momento más crítico

Bilbao, 23 nov (EFE).- La 'ventana FIBA' de este fin de semana por los partidos clasificatorios para la Copa del Mundo de China 2019 ha dejado el RETABet Bilbao Basket en cuadro, con solo siete jugadores a disposición de Carles Durán, en el momento más crítico de la temporada para el equipo vizcaíno.

Con Jonathan Tabu lesionado para al menos dos semanas y Pere Tomás (España), Dejan Todorovic (Serbia), Lucio Redivo (Argentina), Ricardo Fischer (Brasil) y Shane Hammink (Holanda) con sus selecciones, un cuestionado Carles Durán trabaja estos días con siete jugadores, uno de ellos el recién fichado pívot Devin Thomas.

Alex Mumbrú, Axel Hervelle, Javi Salgado, Borja Mendia, Vasilije Vucetic y Mickell Gladness completan el reducido grupo con el que hasta bien entrada la semana que viene el técnico catalán debe preparar el trascendental partido de la Liga Endesa que el 3 de diciembre le va a enfrentar en Miribilla al San Pablo Burgos.

Para ese encuentro incluso no es segura la presencia de Durán en el banquillo local, según se desprende de las declaraciones realizadas en las últimas horas tanto por el presidente del Bilbao Basket, Koldo Mauraza, como por el director general, Diego Sáenz.

Los rectores de la entidad, preocupados más "por la imagen" ofrecida por el equipo, sobre todo en los partidos europeos como local, que por los propios resultados se han emplazado a una próxima reunión con la dirección deportiva que encabeza Raúl López para tomar una decisión sobre el técnico.

"No puedo decir ni que sí ni que no. Tenemos que hacer lo mejor para el club y si la parte deportiva nos aconseja que lo mejor es que sigamos y esperemos lo haremos. La idea es llegar al partido del Burgos con el mejor de los ánimos", dijo Mauraza en Radio Marca sobre si el técnico llegaría a la próxima jornada.

Sáenz, por su parte, aseguró en Radio Bilbao que "estamos analizando ahora mismo la situación". "Me gustaría que se solucionase desde dentro del club, con la gente que tenemos. ¿Puedo asegurar que Carles no vaya a estar contra el Burgos? No puedo hacerlo", señaló el director general.

Después de casi dos meses de competición, el Bilbao Basket presenta en la Liga Endesa un balance de 3 victorias y 6 derrotas, dos más que el Burgos, que marca el descenso; y está virtualmente eliminado de la Eurocopa con un registro de 1-5 tras haber perdido los cinco últimos encuentros de manera consecutiva. Cuatro de ellos, también seguidos, en el Bilbao Arena.

Además, el conjunto vizcaíno ha sufrido dos cambios en su plantilla, ambos en la posición de pívot.

A dos semanas de empezar la temporada el club fichó a Gladness para sustituir a Jameel McKay, cortado por problemas de adaptación, y esta semana ha contratado a Thomas como revelo de Tim Kempton, que pidió la rescisión de su contrato por su escasa participación en el equipo para marcharse a Israel.