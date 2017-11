Oriol Paulí: "Jugaremos en Madrid con ganas de dar otra alegría a la afición"

Las Palmas de Gran Canaria, 30 nov (EFE).- El jugador del Herbalife Gran Canaria Oriol Paulí ha dicho a Efe que su equipo está muy motivado para medirse el domingo al Real Madrid, en la décima jornada de Liga Endesa de baloncesto, y que disputará el encuentro con ganas de dar "otra alegría más" a la afición isleña.

"Es un partido muy bonito de jugar, en una pista en la que creo que a todos los jugadores de la Liga nos gusta actuar. El Real Madrid es el rival a batir y es una gran motivación jugar contra el porque es uno de los equipos más fuertes de la Liga y de Europa, e iremos con ganas de dar otra satisfacción más a los seguidores", ha indicado.

El versátil jugador del Gran Canaria está gozando esta temporada de mayor protagonismo en el equipo que durante el curso anterior, en el que llegó a reclamar más minutos en pista.

"Una de las ideas de este pasado verano fue irme a Estados Unidos para jugar en la Liga de Orlando. Tanto mi representante como Berdi Pérez (director deportivo del Herbalife) me dijeron que sería muy positivo y así fue. Estuve unos 15 días que fueron duros, porque sacrifiqué parte de mis vacaciones, aunque obtuve recompensa", ha reconocido.

El joven Paulí (23 años), formado en las categorías inferiores del FC Barcelona, está muy satisfecho de su rendimiento en el presente curso.

"Esta temporada me siento mucho mejor; me van bien las cosas, y la llamada de la selección española reafirma el buen año que hago y me motiva para seguir en esta línea. En mi equipo, Luis Casimiro está contando más conmigo y me siento un jugador útil y con más confianza para hacer mi juego", ha manifestado.

El alero catalán, que compagina el baloncesto con los estudios universitarios de Administración y Dirección de Empresas, considera que se está notando que ya lleva cuatro años en la Liga Endesa y que cada curso que transcurre es más maduro.

"Casimiro me pide que sea sólido y consistente, sobre todo en defensa, porque en ataque él ya sabe que puedo aportar muchas cosas. Creo que he dado un paso adelante a nivel físico, con lo que no tengo tantos problemas en la defensiva como el año pasado", ha apuntado.

En cualquier caso, Paulí tiene la ventaja de que puede desenvolverse con solvencia en varias posiciones.

"Los jugadores actuales tenemos que saber hacer cada vez más cosas. Mi padre también jugó al baloncesto y me dice que antes había más especialistas en defensa o en ataque, mientras que ahora el jugador debe ser lo más completo posible, y eso es lo que yo intento. Lo más importante al final es estar en pista y ayudar donde sea", ha indicado.

Finalmente, cuestionado sobre el papel que podrá desempeñar su equipo en las diversas competiciones que disputa esta temporada (Liga Endesa, Copa del Rey y Eurocup), se muestra optimista.

"Cada año nos tenemos que marcar los mismos objetivos o más altos aún. Tenemos buenas plantillas cada curso, aunque no nos resulta fácil adaptarnos porque cada año se nos va medio equipo, lo cual demuestra que el trabajo en el club es bueno, pero volvemos a tener un conjunto muy completo y con mucha ambición para mejorar cada día", ha señalado Paulí.