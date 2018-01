La NBA suspende con dos partidos a Afflalo por atacar a Bjelica

El comité disciplinario de la NBA suspendió este jueves por dos partidos al escolta de los Magic de Orlando Arron Afflalo por agredir al pívot serbio Nemanja Bjelica, de los Timberwolves de Minnesota.

Las acciones se dieron durante el partido del martes que ganó el equipo de Orlando en el campo de los Magic por 108-102.

Afflalo dejará de cobrar 32.119 dólares por los dos próximos partidos: hoy, contra los Cavaliers de Cleveland, y el del próximo domingo contra los Celtics de Boston.

Afflalo y Bjelica fueron expulsados cuando quedaban 7 minutos y 58 segundos al segundo periodo, cuatro minutos después que los dos jugadores habían recibido sendas faltas técnicas.

El escolta de los Magic, primero empujó a Belica, que no reaccionó y luego le lanzó un derechazo que el jugador serbio apenas pudo esquivar para luego ya agarrar a Afflalo por el cuello sin dejarle utilizar sus brazos mientras llegaban el resto de los compañeros y árbitros que los separaron.

Los árbitros revisaron las acciones y de inmediato establecieron la expulsión de ambos jugadores, aunque Bjelica no había tenido nada de responsabilidad en lo sucedido, como luego ha dejado establecido el comité de competición de la NBA.

"No me quiero sentir como una víctima aquí; eso es parte del juego", declaró Bjelica. "Pero él me lanzó un golpe y yo solo estaba tratando de protegerme, lo primero de todo, y calmarlo porque estaba agresivo".

El jugador serbio reiteró que no le había hecho nada especial a Afflalo para que reaccionase de la manera que lo hizo.

"No sé qué está mal con ese tipo, pero en ese punto tengo que protegerme y a mi familia", valoró el jugador de los Timberwolves, que esta noche juegan con los Rockets de Houston.