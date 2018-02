El esloveno Prepelic, segundo anotador de Francia, contactado por el Madrid

El esloveno Klemen Prepelic, segundo máximo anotador del campeonato francés de baloncesto con el Levallois, admitió contactos con el Real Madrid, aunque reconoció que no ha firmado nada.

"Hubo un contacto y es muy elogioso. Pero no hay nada más, nada firmado. Si hubiera sido así, ya estaría allí y no en Levallois, donde quiero decir que me siento verdaderamente bien", aseguró el jugador al diario "Le Parisien".

Actual campeón de Europa, 191 centímetros de altura, escolta, Prepelic ha marcado a sus 25 años 17,1 puntos por partido en lo que va de campeonato y aspira a ayudar a que el equipo de la periferia de París repita las semifinales del año pasado.

El jugador reconoce que el juego del equipo ha mejorado desde que no tienen competición europea.

Tras haber pasado por las ligas turca y alemana, llegó a Francia de la mano del Limoges en 2016, antes de comprometerse con el Levallois a principios de la actual.