Moncho Fernández: "Esta temporada aún no hemos ganado al Betis"

Moncho Fernández: "Esta temporada aún no hemos ganado al Betis"

Santiago de Compostela, 11 may (EFE).- Moncho Fernández, entrenador del Monbus Obradoiro, mostró su satisfacción por haber conseguido "el título de la permanencia" a falta de dos jornadas para el final de la Liga, pero dejó claro que su equipo está centrado en ganar este sábado al colista Betis Energía Plus.

"Estamos contentos porque esto es muy importante para nosotros. Hemos tenido dos días para celebrarlo, pero la vuelta al trabajo ha sido normal. Todos los input hablan de ambición, de finalizar de la mejor forma como profesionales que somos", comentó en rueda de prensa.

El técnico santiagués reconoció que el conjunto sevillano llegará tocado anímicamente porque "no es un plato de buen gusto verse en esa situación -virtualmente descendido-", pero destacó "cómo ha competido contra el Real Madrid".

"Este año hemos jugado dos partidos contra ellos, uno aquí a puerta cerrada y otro en San Pablo, y hemos perdido los dos. Lógicamente no nos confiamos por su situación. Si no estamos al máximo nivel no vamos a competir. El Betis nos va a exigir porque es una plantilla mejorada respecto al partido de San Pablo", avisó.

Moncho Fernández también habló de los cambios que ve en este nuevo Betis de Javi Carrasco respecto al de su antecesor en el cargo, Óscar Quintana.

"Han intentado centrarse en objetivos muy concretos defensivos, también ofensivos, y les ha valido para ser competitivos en un partido que tenían ganado contra el Gran Canaria o en el de Zaragoza, que lo perdieron por muy mala suerte. Anímicamente las derrotas te pasan factura, pero excepto contra Baskonia han sido muy competitivos en las últimas semanas", sentenció.