Bardet se plantea disputar Giro y Tour

El ciclista francés Romain Bardet, segundo del pasado Tour de Francia, se plantea encadenar el año próximo el Giro de Italia y la ronda gala, aunque ésta será su gran objetivo de la temporada.

En declaraciones al diario 'L'Équipe', el jefe de filas del AG2R señaló que se da un mes para tomar la decisión sobre su calendario, que consensuará con su director, Vincent Lavenu, y con el patrocinador del equipo.

"La experiencia muestra que es difícil encadenar Giro y Tour, pero yo no miro solo a 2017, miro también más allá. En el Giro hay mucha crono y eso puede servirme para el Tour, no para el próximo, pero sí para los siguientes", dijo el ciclista de 25 años.

Bardet aseguró que el Giro puede ser también una forma de afrontar la temporada de forma diferente y, al tiempo, una fuente de motivación para "no caer en la rutina".

Además, señaló que el Tour del año próximo será "menos duro" que el pasado pero "más imprevisible".

"No voy a hipotecar mis opciones en el Tour", aseguró el ciclista, que también manifestó que puede optar por otras carreras como la Tirreno o la Vuelta al País Vasco.

Bardet afirmó, además, que tampoco quiere estructurar su carrera en busca exclusivamente del Tour: "No construyo mi carrera vendiendo sueños y diciendo que seré el próximo francés en ganar el Tour. Mi carrera no será un fracaso si no gano el Tour".