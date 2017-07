Contador: "Lo que quiero es ganar el Tour"

Alberto Contador (Trek) señaló al final de la séptima etapa que su intención "sigue siendo intentar ganar el Tour", pero admitió que ha perdido un tiempo "que no me gusta haber perdido" y que si Chris Froome está de líder "es porque no va mal".

"Será un Tour duro y largo, la montaña está dividida. Yo sigo con la intención de terminar lo más adelante posible. Evidentemente quiero ganar, pero parto de que hay que intentarlo día a día y luego lo puedes hacer o no, pero cualquier opción la quiero jugar", señaló.

Ante las próximas etapas del fin de semana en los Montes del Jura, Contador alertó del peligro del sábado, y sobre todo, de la jornada del domingo.

"Mañana será un día para que se forme una fuga con opciones de llegar. No se cómo la planteará el líder, si tratará de mantener el maillot amarillo o no"

El líder del Trek, octavo de la general a 52 segundos del líder Chris Froome, tiene claro que la etapa del domingo, con los ascensos al Col de La Biche y Mont du Chat, será "la más dura del Tour".

Contador se mostró confiado ante su futuro en el Tour. Al menos este año no ha sufrido caídas ni pérdidas insalvables de tiempo, "a diferencia de otras temporadas"

"He perdido un tiempo que no me hubiera gustado perder, pero bueno, otros años fueron peores situaciones. Estoy con salud, eso es importante, lo que me permitirá ir mejorando día a día".

Respecto al líder Chris Froome, el ciclista de Pinto ofreció su opinión después de una semana de carrera: "Froome es el líder y mal no va. No se si en el nivel de otros años, eso hay que verlo, pero se le ve fuerte y tiene un equipo potentísimo".

Contador resumió la séptima etapa, en la que de nuevo habló de desgaste y otros problemas imprevistos: "Un día de muchos nervios por el viento, pero además desde el kilómetro 30. El equipo ha estado bien organizado. He tenido un problemas con un zapatilla porque se me ha cortado con la rueda de otro ciclista, menos mal que no ha llegado al dedo", explicó.

Según Contador, el peligro del viento estuvo presente en todo momento. "No era fortísimo, pero si algún equipo hubiera llevado la iniciativa el pelotón se hubiera roto, eso ha hecho que estuviéramos muy atentos"