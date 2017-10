Brotes verdes en el ciclismo español

El ciclismo español, necesitado de sabia nueva en las últimas bocanadas de la generación dorada que emergió intratable con el cambio de siglo, ha ofrecido en la Vuelta 2017 pequeños brotes verdes con los que ilusionarse de cara a un futuro próximo que, la verdad, no parece muy halagüeño.

Todavía añorando a Purito Rodríguez, con Alejandro Valverde doliente y Alberto Contador diciendo adiós, Mikel Landa es prácticamente la única esperanza de protagonismo al más alto nivel en los grandes acontecimientos.

Pero siempre que llueve escampa y ese parece ser el mensaje que han querido dejar los jovencísimos Enric Más (22 años), Marc Soler (23) e Iván García Cortina (21), que han tenido su presencia en la carrera a pesar de lo incipiente de su carrera.

El balear Más (Artà/Mallorca, 07-01-1995), señalado por Contador como candidato a su sucesión, se ha dejado ver en etapas importantes, fue tercero en Sagunto metido en una escapada y en L'Angliru echó una mano al de Pinto en su inolvidable metido entre los mejores.

Como también el catalán Soler (Vilanova i la Geltrú/Barcelona, 12-11-1993), unos de los Movistar que más ha tratado minimizar las ausencias de Valverde y Nairo Quintana, la pronta caída de Carlos Betancur y la mala condición en la que llegó Rubén Fernández. El murciano (26 años), retirado, era al que más se le esperaba.

García Cortina (Gijón, 20-11-1995) dejó a su familia y amigos con la boca abierta con su gran etapa en Gijón, su casa. Apuntó a ganador y acabó tercero, pero su fuerza y valentía animan a seguir los pasos de quien es una de las principales bazas españolas en el Mundial sub-23 de dentro de dos semanas en Bergen (Noruega).

Mas, Soler y García Cortina, tres nombres de un futuro que apunta a no demasiado halagüeño y en el que parece habrá que acostumbrarse a que tantos éxitos, de tanto valor y durante tanto tiempo de la generación dorada sea ya cosa de otros.

Así lo cree Manolo Saiz, descubridor de Contador: "Ahora tenemos a Landa, que tiene que dar un paso al frente, Jon Izagirre, Herrada y Soler, pero los veo más para estar entre los primeros, no son ganadores como los anteriores. Hay que luchar por otros objetivos, como ganar etapas. Costará encontrar ganadores".

Ramón Orosa