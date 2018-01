Peter Sagan elogia la competitividad y la lealtad de su excompañero Contador

El eslovaco Peter Sagan, triple campeón del mundo, elogió hoy la competitividad y la lealtad del exciclista español Alberto Contador, que fue su compañero en 2015 y 2016 en el equipo Tinkoff.

En una entrevista con Efe desde Roma, donde estuvo este miércoles para saludar al papa Francisco en el Vaticano y participar en un evento de un patrocinador, Sagan recordó su experiencia personal con Contador, al que definió como "un gran campeón". "Seguramente me impactó la persona que es, le dio mucho al mundo del ciclismo. Sobre todo me impactó su competitividad con los demás. Tiene mucha confianza en sí mismo y siempre va a por lo que quiere", recordó el tres veces consecutivas campeón del mundo.

"Nunca hubo ningún conflicto entre nosotros, nos entendíamos siempre bien sobre cómo seguir adelante y para mí ha sido un gran campeón", agregó.

Sagan, que cumplirá 28 años el próximo 26 de enero, empezó la nueva temporada con un triunfo en la prueba People's Choice Classic de Australia y también logró ganar una etapa del Tour Down Under, también disputado en el país de Oceanía. "Vuelvo de Australia con sensaciones muy buenas. Es la primera vez en mi vida que gano algo en enero", comentó Sagan, que ya está centrado en la preparación atlética para las próximas citas de la temporada.

"Ahora iré al centro de entrenamientos de Sierra Nevada y luego empezaré con la Strade Bianche, la Tirreno-Adriático y la Milán-Sanremo. La temporada para mí empezará con esas pruebas", informó.

Preguntado sobre qué objetivos se pone para la próxima campaña, Sagan explicó que "todavía es pronto" para pensarlo y destacó que va "siempre día por día".

El eslovaco siempre se ha lucido por su gran rendimiento en las pruebas de un día, pero todavía no ha conseguido particulares éxitos en una grande vuelta; sin embargo, explicó a Efe que de momento no está en sus planes competir para ganar una de ellas. "Esto no me lo pienso mucho", sentenció.

Por lo referido a la breve conversación que tuvo este mismo miércoles con el papa Francisco en la Plaza de San Pedro al finalizar la audiencia general, Sagan afirmó que todo ha ido de forma positiva.

El eslovaco aprovechó el encuentro para entregar al papa una camiseta y una bicicleta personalizada con los colores y el escudo del Vaticano. "Ha sido muy bueno porque estuvimos muy cerca. El papa vino y pudimos darle nuestros regalos, la bicicleta y la camiseta. Fue muy positivo porque pudimos hacer todo lo que queríamos", aseguró Sagan, que saludó a Francisco acompañado por su familia y colaboradores. "Él (el papa) me pidió que recemos por él y yo le dije 'claro que sí'. Él reza para todos y nosotros tenemos que hacerlo para él", agregó.

Finalmente, pensando en el futuro, Sagan no excluyó terminar su carrera practicando Mountain Bike aunque puntualizó que todavía falta mucho para que lo haga. "He empezado con eso y estaría bien si pudiera terminar con eso. Pero no ahora, ahora es pronto.