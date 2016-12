Valentín: "Espero que a principios de 2017 me entreguen la medalla"

La halterófila española Lidia Valentín ha mostrado este lunes su satisfacción por ver reconocido su trabajo en los tres últimos Juegos Olímpicos, pese a admitir que las medallas de Pekín y de Londres "no se disfrutan igual", aunque avanzó que esta última la espera ya "a principios de 2017".

"Comencé el 2016 un poco complicado por mi lesión, pero después conseguí esa medalla en Río, conseguí subirme al podio olímpico y después me llegaron las otras medallas. Lo defino como mi mejor año. De hecho, hace uno no sabía que tenía tres medallas olímpicas", relató Valentín a los medios antes de la entrega de los premios que otorga el diario 'As'.

La leonesa explicó el estado de sus medallas confirmadas de Pekín y Londres por el dopaje de sus rivales. "La de Pekín todavía no la tengo porque llegó más tarde, la que sí está confirmada al cien por cien es la de Londres. Entiendo que ahora en 2017 se confirmará la otra también", apuntó.

"Al final son muchas categorías, muchos países, muchos deportistas y lleva su tiempo. La de Londres espero que a principios de 2017 me la entreguen", continuó, resignada por haberse coronado con este retardo. "Claro que no se disfrutan igual. No es lo mismo emocionarse allí, que la gente se emocione contigo... Hay muchas cosas que han pasado hace cuatro años o incluso ocho años", expuso.

En última instancia, la de Ponferrada se mostró a favor de emplear la mayor dureza contra los tramposos en el deporte "en Rusia y en muchos países". "Hay que hacer justicia y hay que castigar muy duro", enfatizó, deseosa de erradicar el dopaje.