9-13. Deshaun Watson debuta con el primer triunfo de los Texans

Cincinnati (EE.UU.), 14 sep (EFE).- El mariscal de campo novato Deshaun Watson hizo su debut en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) por la puerta grande al liderar el triunfo a domicilio de los Texans de Houston por 9-13 ante los Bengals de Cincinnati, en partido adelantado de la Semana 2 de competición.

Watson corrió 49 yardas para touchdown en su primer inicio de NFL y lideró a la diezmada ofensiva de los Texans a un tardío gol de campo para amarrar una victoria, la primera que consiguen en la nueva temporada después que el pasado domingo habían perdido en su campo ante los Jaguars de Jacksonville (7-29).

El pasador novato se apareció en un "smoking" negro para su primera titularidad en la NFL --en su vigésimo segundo cumpleaños-- y mostró la brillantez que le ayudó a llevar al equipo de la Universidad de Clemson a un título nacional.

Watson evitó la presión y escapó 49 yardas para una ventaja de 10-3 a finales de la primera mitad, dejando atrás a defensivos desconcertados.

Los Texans (1-1) sacaron el máximo de una defensiva diezmada de los Bengals, y dejaron a la suya hacer el resto.

Los Bengals (0-2) no han podido anotar touchdown en sus dos primeros partidos para abrir una campaña por primera vez en sus 50 temporadas.

Watson lideró un avance de 13 jugadas que preparó el gol de campo de 42 yardas del pateador Ka'imi Fairbairn con 1:56 por jugarse.

Los Bengals tuvieron posesión en dos ocasiones más, pero no consiguieron cruzar el medio campo.

El equipo de Cincinnati perdió ante los Ravens por 20-0 en Paul Brown Stadium el domingo, primera vez en su historia que abren la campaña blanqueados en casa.

El mariscal de campo, el texano Andy Dalton, tiró cuatro interceptaciones y perdió un balón suelto, sin que pudiese ser factor ganador.

Los Bengals consiguieron solamente tres goles de campo del pateador Randy Bullock este jueves. Dalton dejó su marca de por vida en 1-6 frente a los Texans, incluyendo un par de derrotas en playoffs.

Watson dirigió una ofensiva sin tres alas cerradas por conmociones, junto al receptor abierto Will Fuller V y el guardia Jeff Allen.

Los Texans mantuvieron las cosas simples, y Watson evitó el error grande pese a una constante presión de los Bengals, que le hubiese costado a su equipo la derrota.

Watson completó 15 de 24 intentos para 125 yardas sin interceptaciones. Corrió el balón cinco veces para 67 yardas con anotación.

Los Bengals se convirtieron en el primer equipo en abrir la campaña con cinco periodos sin puntos desde que lo hiciesen los Rams de San Luis en la temporada del 2009, que la acabaron con marca perdedora de 1-15.

El equipo pensó que finalmente había conseguido un touchdown cuando el ala cerrada Tyler Eifert atrapó un pase de Dalton en las diagonales durante el tercer periodo.

Las pantallas de vídeo mostraron la celebración de touchdown, pero Eiert había salido del terreno de juego antes de la recepción, anulándola. Cincinnati se conformó con su tercer gol de campo del encuentro, que no pudo evitar la derrota.