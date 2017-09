Golovkin y Álvarez tienen en común a los preparadores mexicanos que los dirigen

Las Vegas (EE.UU.), 14 sep (EFE).- Todo es armonía y tranquilidad en los distintos campos de trabajo de los púgiles, el campeón invicto kazako Gennady Golovtin, y el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, que el viernes tienen el pesaje, previo a la pelea del peso mediano que van a protagonizar el sábado por la noche.

Pero además cuentan también con un elemento común, como es que los preparadores de ambos son mexicanos.

Golovkin tiene como su mano derecha a Abel Sánchez, un gran preparador que ha hecho un trabajo excepcional con Golovkin, al que le ha inculcado el más puro estilo mexicano de ir siempre para adelante, ser valiente, gran pegada y darlo todo en el cuadrilátero.

"Es para mi un orgullo el poder trabajar con el púgil que junto a Canelo Álvarez van a hacer historia", declaró Sánchez. "La pelea será muy difícil para los dos, pero hermosa para el deporte del boxeo, sin importar quien sea al final el ganador".

Sánchez tiene un gran respeto y admiración por todo lo que ha hecho Álvarez bajo la dirección de sus preparadores mexicanos José "Chepo" Reynoso y su hijo Eddy, que son los que han hecho posible el desarrollo del púgil tapatio de 27 años.

"Soy muy honesto, Golovkin llega de nuevo en un gran momento de forma para vencer a cualquier rival, incluido a Canelo, pero en el boxeo todo puede suceder y vamos a tener enfrente a un púgil que cuenta con unos preparadores excepcional", subrayó Sánchez, que ha cuenta ya con varios reconocimientos de mejor preparador del boxeo.

Sánchez no tiene ninguna duda que al margen de quien sea el ganador de la pelea, el gran triunfador cuando el próximo sábado por la noche haya concluido el combate en el T-Mobile Arena de Las Vegas, será el boxeo mexicano.

"Si la pelea se desarrolla como esperamos, con ambos púgiles que van a buscar la victoria por el nocáut, seguro que no va a defraudar a nadie y para todos nosotros será un orgullo", subrayó Sánchez.

El preparador de Golovkin recordó que su pupilo ha demostrado el poder que tiene en los puños después de haber 18 defensas triunfales de su título y tener marca perfecta de 37-0, con 34 nocáuts.

"Entendemos que Álvarez y Oscar de la Hoya (el promotor y representante del púgil mexicano) hayan dicho que van a noquear a Golovkin, están en su derecho, pero hay que recordarles que no pudieron hacerlo con púgiles como Miguel Cotto y Julio César Chávez Junior. "Esa es la realidad y por lo tanto no lo tendrá más fácil ante Golovkin".

Además reiteró Sánchez, que la preparación del campeón invicto con los títulos en su poder de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Asociación Mundial (AMB) y el Consejo Mundial (CMB) ha sido excepcional.

"Golovkin está listo en todos los aspectos", señaló Sánchez. "Nunca había visto un muchacho tan enfocado en su trabajo y con tantas ganas de triunfar. Sabe que 'Canelo' (49-1-1-, 34 nocáuts) es el boxeador más complicado de enfrentar que hay disponible. Y no lo toma a la ligera".

Por su parte los Reynosos, padre e hijo, también son conscientes que Álvarez, a sus 27 años, se enfrenta al rival más difícil de toda su carrera profesional y que la pelea ante Golovkin será una de auténtico boxeo de bueno, del duro, del ambos púgiles se van a sacar lo mejor uno de otro.

"La preparación de Saúl (Álvarez) ha sido modélica, ha trabajado todos los aspectos del rival, incluido ese llamado estilo mexicano, y por lo tantos sabemos perfectamente que es lo que tiene que hacer cuando sobre el cuadrilátero", valoró "Chepo" Reynoso. "La clave será que nunca pierda la concentración".

El veterano preparador mexicano admitió que con un púgil como Golovkin no puedes hacerle ninguna concesión ni cometer ningún error grave porque te destruye.

Álvarez es consciente de esa realidad y lo reconoció en la última entrevista concedida a los medios informativos.

"Es un peleador fuerte, que va hacia adelante tratando de noquear a sus rivales, hay que cuidarnos de su pegada, es un púgil que en cualquier segundo puede cambiar la pelea, hay que cuidarnos de todo eso", valoró "Canelo" Álvarez. "Pero estoy listo junto a mi equipo para hacer historia en una noche que espero sea grandiosa para el boxeo mexicano".

Tanto los tres preparadores como los dos púgiles estuvieron de acuerdo y resaltaron que el deporte del boxeo ya ha comenzado a ser el gran triunfador al ver el ambiente positivo, de interés, pero relajado y limpio que se da entorno a lo que acontece en Las Vegas.

"Este sábado será un gran día no sólo para nosotros sino para el boxeo en esta era", subrayó Golovkin. "Será una gran pelea histórica en la T-Mobile Arena. Me siento cómodo y tranquilo. Puedo ver que 'Canelo' está listo. Preparado para un negocio serio, una pelea seria. Este combate será el mayor y mejor regalo que le podremos hacer a los buenos aficionados a nuestro deporte".

Alejandro Moreno