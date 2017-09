Golovkin no hará la revancha con "Canelo" Álvarez hasta el próximo mayo

Las Vegas (EE.UU.), 18 sep (EFE).- El campeón invicto del peso mediano Gennady Golovkin no tiene previsto pelear de nuevo contra el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez aunque si la dará la revancha después que la pasada noche en el T-Mobile Arena, de Las Vegas, protagonizaron una pelea que acabo con veredicto de combate nulo y un nuevo escándalo dentro del deporte del boxeo.

Después de haber ganado con claridad la pelea pactada a 12 asaltos, la jueza Adalaide Byrd que formó parte de panel de tres que trabajaron en la pelea, vio todo lo contrario o no vio nada porque le dio como ganador a Álvarez en 10 de los 12 asaltos para una puntuación de 118-110.

Sus acciones fueron las que generaron de inmediato la polémica y crearon todas las dudas sobre lo extraño del veredicto, que tiró por tierra la gran pelea que ambos púgiles habían protagonizado sobre el cuadrilátero ante un llenó de 22.358 espectadores que ocuparon los asientos del T-Mobile Arena, comparados a los 14.464 que 14 días antes habían ido a ver a Floyd Mayweather junior frente a Conor McGregor.

Al margen del veredicto los representantes de Golovkin y Álvarez ya comenzaron a trabajar sobre el futuro de ambos púgiles y aunque oficialmente el equipo del campeón Kakazo todavía no han dicho nada, si aceptaran la pelea de revancha, pero no a corto plazo.

Abel Sánchez, el preparador físico y hombre de confianza de Golovkin, reconoció que su pupilo había hecho una gran preparación para la pelea ante "Canelo" y luego sobre el cuadrilátero fue el "único" que boxeó todo el tiempo.

"Durante los 12 asaltos el desgaste físico importante fue de Golovkin, mientras que Álvarez se dedicó a correr mucho más de lo que pensábamos", declaró Sánchez al analizar la pelea y argumentar que es necesario que su pupilo tenga varios meses de descanso. "El fin de año está ya muy cercano".

Pero también dijo que no había ningún problema en que se diese la pelea de revancha ante Álvarez porque el campeón del mundo con los títulos de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Asociación Mundial (AMB) y del Consejo Mundial (CMB) siguen en poder de Golovkin.

"Estamos listos para la pelea revancha si así lo desean, pero esta vez será bajo nuestras reglas", comentó Sánchez. "Sabíamos que llegábamos a una guerra y al margen de que tuvimos a jueces que fueron a escuelas diferentes y una estuvo ciega, al final triunfamos".

La valoración de Sánchez dio a entender que su pupilo hará al menos otra pelea más antes de enfrentarse de nuevo a Álvarez y la fecha más idónea para este nuevo duelo seria el próximo mes de mayo, cuando en Estados Unidos tengan lugar de nuevo los tradicionales festejos que conmemoran la Batalla de Puebla.

Entre opciones de peleas que puede realizar Golovkin, de 35 años, antes de la revancha, podría estar el combate frente al inglés Billy Joe Saunders, siete años más joven que el campeón kazako, que está en poder del título del peso mediano, versión Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El duelo de unificación sería interesante, pero tampoco llegaría este año ya, algo que reconoció el propio Saunders cuando el sábado defendió también el titulo ante Willie Monroe Jr.

El púgil inglés dijo que está interesado en un combate contra Golovkin, pero que si no se concreta, entonces expondrá su campeonato en diciembre contra algún otro rival.

"No creo que ellos estarán listos para diciembre", reconoció Saunders, que también está invicto con marca de 25-0 y 12 triunfos por la vía del nocáut.

Golovkin nada más concluir la pelea contra Álvarez también dijo que pensaba descansar, disfrutar del nacimiento de su segunda hija, y seguir luego preparándose para mantenerse competitivo y listo de vencer a próximo rival.

El campeón invicto es consciente que la pelea protagonizada ante Álvarez le ha hecho ser mucho más comercial y ahora cualquier pelea que protagonice la bolsa volverá a ser millonaria y seguro superior a la de tres millones garantizados que tuvo por enfrentarse a "Canelo".

Mientra que el púgil mexicano también tendrá que valorar con el promotor Óscar De La Hoya al frente de sus negocios cual va a ser el siguiente paso que vaya a dar en su carrera ascendente, aunque lo sucedido en Las Vegas no le ayudó al final a despejar la dudas que siguen pesando sobre su desarrollo boxístico.