El taekwondista Andrés Ho, abanderado panameño que vive un sueño

Panamá, 22 sep (EFE).- Con apenas 16 años, el espigado taekwondista panameño Andrés Ho vive un sueño, al ser abanderado de su país para los segundos Juegos Suramericanos Juveniles que se disputarán en Santiago de Chile del 29 de septiembre al 8 de octubre.

"Es algo increíble, no me lo esperaba. Es algo irreal, porque a dos semana de haberme dado la noticia, todavía no me lo creo", dijo hoy a Efe Ho, cuyo próximos desafíos son ganar la medalla de oro, clasificar para los Juegos Olímpicos de la Juventud del próximo año en Buenos Aires y acudir a unos Juegos Olímpicos de verano.

Afirmó que cuando e dieron la noticia de que sería el abanderado panameño pensó que era una broma.

Ahora que sabe que es una realidad, promete vivirla "al máximo".

Este viernes Ho, que combate en la categoría de menos de 68 kilogramos, recibió la bandera en el Salón Paz de la Presidencia.

"Esto me sirve como motivación para continuar mi carrera deportiva" con más entusiasmo "que nunca", dijo durante el acto Ho, que se enroló en el taekwondo hace diez años, por decisión de su madre y abuela.

"Comencé en este deporte porque mi mamá y mi abuela querían que supiera defenderme, entonces desde chico me metieron en una academia y poco a poco me fue gustando", dijo.

Manifestó que la práctica le ha servido para llevar una vida responsable y respetuoso con los demás.

"Nunca lo he puesto a prueba en una pelea callejera, pero el taekwondo me ha enseñado a ser valiente, responsable, tener coraje, responsabilidad", enfatizó.

Panamá acudirá a los Juegos Suramericanos Juveniles con cuatro taekwondistas.

Panamá competirá en catorce disciplinas: atletismo, boxeo, esgrima, judo, pesas, lucha, taekwondo, natación, tenis, tenis de mesa, triatlón, gimnasia, bádminton y baloncesto 3x3.

"Siempre salgo a ganar la medalla de oro, dar lo mejor de mí. No rendirme si no se dan los resultados es otra axioma en mi carrera deportiva", manifestó.

Ho aún recuerda el momento que vivió en los pasados Juegos Codicader y del torneo G1 en Costa Rica, hace tres semanas, y el bronce ganado en la Copa Presidente, disputada en 2016 en Portland.

"En la carrera de todo atleta hay momentos buenos y malos, siempre, lo importante es saber salir de esos y mantenerse fuerte mentalmente", puntualizó.