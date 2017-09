Chiefs y Falcons siguen invictos en la jornada de protesta contra Donald Trump

Houston (EE.UU.), 24 sep (EFE).- Los Chiefs de Kansas City y los Falcons de Atlanta concluyeron la jornada dominical de la Semana 3 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) con sendos triunfos que los mantuvo como los dos únicos equipos que quedan invictos en la joven temporada.

Mientras que el centro de atención extra deportivo estuvo puesto en las muestras de protestas contra los críticas hechas por el presidente Donald Trump a los jugadores que no respetaban al himno nacional y la bandera del país.

Aunque la NFL trata de mantener unidad entorno al grave problema que comenzó el año pasado con el mariscal de campo Colin Kaepernick, entonces jugador de los 49ers de San Francisco, que se arrodilló durante la interpretación del himno nacional para protestar contra lo que él considera la injusticia social que se da en el país, la realidad es que el asunto puede tener graves consecuencias.

De hecho, no todos comparten la misma opinión sobre la forma de protestar por la presunta injusticia social en el país, quienes están en desacuerdo afirmaron respetar el derecho de libre expresión de quienes se han arrodillado o sentado durante la ceremonia del himno alrededor de la liga, el mismo que igualmente piden con los símbolos nacionales.

Sin embargo, algunos de los dueños de equipos quisieron dar su apoyo a los jugadores y estuvieron en los campos para cruzar sus brazos con ellos y reforzar el mensaje que expresaron también en las redes sociales de rechazar la crítica de Trump que además les pidió despedir a quienes no se mantienen de pie cuando se interpreta el himno.

La crisis ya está abierta y nadie sabe como va a concluir, y más si se trata de un enfrentamiento con Trump, que de alguna manera ya ha insinuado que si los aficionados dejan de ir a los campos, los dueños y la NFL podrían entender mejor lo que debe ser el respeto al himno nacional de todo un país y a su bandera.

Ya dentro de la actividad deportiva, el mariscal de campo Alex Smith siguió como líder ganador de la ofensiva de los Chiefs que se impusieron a domicilio 10-24 a los Chargers de San Diego (0-3) y siguen como uno de los dos equipos invictos.

Smith lanzó dos pases de touchdown en los primeros 9 minutos y medio, el esquinero Terrance Mitchell tuvo dos interceptaciones y el corredor novato Kareem Hunt anotó en un acarreo de 69 yardas para sellar la victoria de los Chiefs, que tienen marca perfecta de 3-0.

Además, el equipo de Kansas City vencieron a los Chargers por séptima ocasión consecutiva y ha ganado 12 juegos seguidos dentro de la División Oeste de la Conferencia Americana (AFC).

La ofensiva de los Lions de Detroit en los últimos segundos del tiempo reglamentario no pudo completar el intento de remontada del equipo que perdió a domicilio por 26-30 ante los Falcons (3-0).

Los campeones defensores de la Conferencia Nacional (NFC), se sobrepusieron a tres interceptaciones que sufrió el mariscal de campo Matt Ryan y muchos otros errores, incluyendo la serie final de Detroit (2-1).

Una vez más el mariscal de campo estelar Tom Brady se encargó de dirigir la remontada de los Patriots de Nueva Inglaterra que ganaron por 36-33 a los Texans de Houston (1-2).

Brady encontró al receptor abierto Brandin Cooks para un touchdown de 25 yardas con 23 segundos por jugar, su quinto pase de anotación del partido, y el triunfo cayó del lado de los Patriots (2-1).

El veterano mariscal de campo concluyó el partido con 25 pases completos en 35 intentos para 378 yardas, no le hicieron ninguna interceptación, fue derribado cinco veces y dejó en 146,2 el índice de pasador.

Mientras que Cooks atrapó cinco pases para 131 yardas y un par de anotaciones. Fue el quinto partido de múltiples touchdowns y el octavo de 100 yardas en su carrera.

Las protestas de los jugadores de los Steelers de Pîttsburg contra los comentarios vertidos por Trump les pasó factura en el campo al ver como perdían por 23-17, en el tiempo de prórroga, ante los Bears de Chicago.

Su verdugo fue el corredor Jordan Howard que anotó en un acarreo de touchdown de 19 yardas en la prórroga e hizo la diferencia en favor de los Bears (1-2), que lograron su primer triunfo de la temporada y dejaron a los Steelers (2-1) con la primera derrota.

El mariscal de campo Kirk Cousins fue muy superior a Derek Carr y los Redskins de Washington (2-1) se aprovecharon para conseguir una importante victoria a domicilio de 10-27 ante los Raiders de Oakland (2-1), que perdieron el invicto global y en su campo.

Otro mariscal de campo Drew Brees tuvo que esperar a la Semana 3 de la NFL para conseguir liderar a los Saints de Nueva Orleans a la victoria de visitantes por 13-34 ante los Panthers de Carolina (2-).

La victoria, que generó la gran sorpresa de la jornada, también fue la primera que consiguieron los Saints (1-2), que habían perdido los dos primeros partidos de la nueva temporada.

En otros resultados de la jornada, Buffalo venció 26-16 a Denver, que también perdió el invicto; Green Bay derrotó en la prórroga 27-24 a Cincinnati; New York Jets se impusieron 20-6 a Miami; Minnesota 34-17 a Tampa Bay; Philadelphia ganaron 27-24 a New York Giants y Jacksonville 44-7 a Baltimore, en partido disputado en el Estadio Wembley de Londres.

El partido adelantado del jueves, Los Angeles Rams derrotaron 41-39 a San Francisco, y los Cardinals de Arizona recibirán el lunes a los Cowboys de Dallas para completar la Semana 3.