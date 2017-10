7-3. El poder de Judge y Sánchez llevan a Yanquis al quinto y decisivo juego

Nueva York, 10 oct (EFE).- De nuevo el poder del bate del jardinero novato Aaron Judge y del receptor dominicano Gary Sánchez hizo acto de presencia en el momento que los Yanquis de Nueva York más lo necesitaban y les dieron la ayuda con la que vencieron por 7-3 a los Indios de Cleveland en el cuarto partido de la Serie Divisional de la Liga Americana.

El triunfo permitió a los Yanquis empatar a 2-2 la serie al mejor de cinco y el decisivo partido se tendrá que jugar en Cleveland, el próximo miércoles.

Mientras que el abridor dominicano Luis Severino se redimió tras su desastroso debut de postemporada para ser también protagonista de la victoria de los Yanquis que se aprovecharon al máximo de la inconsistencia y desorden que presentaron los Indios con su juego.

Sánchez aportó un jonrón y Judge disparó un doble de dos carreras para su único hit de la serie en la que se ha ponchado 12 veces en 15 turnos.

Esta vez, el abridor estelar de los Indios, Trevor Bauer, desafinó con tres días de descanso y no sobrevivió el segundo episodio.

Pero fue un mojado terreno del Yankee Stadium en el que los Indios desentonaron, con un total de cuatro errores, su peor marca en la campaña y un récord de la franquicia en un partido de la fase final.

Todos los errores se convirtieron en seis carreras sucias. Los vigentes campeones de la Liga Americana solo cometieron 76 errores a lo larga de la temporada, la marca más baja del Joven Circuito.

Luego de impedir ser barridos en tres juegos con una victoria 1-0 el sábado, los Yanquis volverán a tener al zurdo CC Sabathia como abridor en el quinto juego en Cleveland.

as de los Indios, Corey Kluber, subirá al montículo en una reedición del segundo juego, en el que fue vapuleado por los Yanquis.

El ganador se las verá con Houston en la Serie de Campeonato de la Americana, luego que los Astros eliminaron a los Medias Rojas de Boston en cuatro juegos, al imponerse en la otra serie divisional.

Tan solo ganar dos juegos en fila para mandar la serie de regreso a Cleveland es un logro para los Yanquis, que llegaron con la moral en lo más alto.

La última vez que los Indios perdieron juegos consecutivos fue el 22 y 23 de agosto, en casa ante los Medias Rojas, para luego comenzar una racha de 22 triunfos consecutivo, la más larga en la historia de la Liga Americana.

A partir de ese momento, Cleveland tenía marca ganadora de 35-4 hasta que llegaron al Yankee Stadium para el tercer juego de la Serie Divisional.

Severino solo pudo sacar un out en el juego de comodines contra Mellizos de Minnesota el martes, pero sus compañeros salieron a su rescate al salir triunfantes por 8-4. Esta vez, el as dominicano se mostró determinado de lanzar lo más lejos posible en el juego, y lo hizo.

Con una madrugadora ventaja de 5-0, el derecho de 23 años recetó nueve ponches en siete entradas y permitió cuatro imparables, incluyendo un jonrón de dos carreras de su compatriota Carlos Santana y otro solitario del puertorriqueño Roberto Pérez.

Tommy Kahnle relevó a un descontrolado relevista dominicano Dellin Betances en el octavo episodio y sacó seis "outs" para su primer salvamento de la temporada, mientras los Yanquis colocaban su marca en 3-0 este año en juegos de eliminación.

Sánchez disparó su segundo cuadrangular de la serie ante Bryan Shaw en el sexto episodio, para poner la pizarra 7-3.

La lluvia evitó que ambos equipos tomaran práctica de bateo en el campo. Pero se retiró la cubierta para que el juego comenzara justo a tiempo.

La lluvia desapareció en el primer episodio, aunque algunos charcos permanecieron en algunas zonas del terreno durante toda la noche, lo que perjudicó de manera considerable a los Indios, que acabaron envueltos y la frustración de la derrota y de haberle cedido todo el protagonismo y el momento triunfal a los Yanquis, que llegarán a Cleveland más crecidos que nunca.