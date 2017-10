Kaepernick lleva su causa a los tribunales con una demanda contra la NFL y sus dueños

Houston (EE.UU.), 15 oct (EFE).- El mariscal de campo Colin Kaepernic decidió elevar ante los tribunales de justicia su situación de agente libre que hasta el momento no ha podido conseguir que algún equipo de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) lo haya fichado.

Kaepernick, el mismo que hace más de un año inició la mayor protesta que se ha generado dentro del mundo de la NFL, que se encuentra en plena crisis, que sigue sin resolverse e inclusive va en aumento para transcender al ámbito político.

Ahora Kaepernick presentó una denuncia con base al más reciente contrato colectivo de trabajo contra los dueños de la NFL por conspiración, de acuerdo a Mark Geragos, abogado del jugador.

Kaepernick no presentó la denuncia a través de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA, por sus siglas en inglés) y eligió contratar a Geragos, quien ha representado a clientes de alto perfil como el cantante Michael Jackson, el expiloto de NASCAR Jeremy Mayfield y el músico Chris Brown, entre otros.

La denuncia, la cual demanda una audiencia y arbitraje sobre el asunto, indica que la NFL y sus propietarios "han conspirado para privar a Kaepernick de sus derechos de empleo en respuesta por el liderazgo y activismo que inició por la igualdad y justicia social y por la atención que le ha dado a instituciones que impiden la igualdad racial en Estados Unidos".

El abogado envió una copia de la demanda a la NFLPA, así como a la NFL y a los 32 equipos de la liga.

"Si la NFL (así como todos los equipos deportivos profesionales) permanece como una meritocracia, entonces, los principios y las protestas pacíficas --en las que los dueños por sí mismos hicieron un gran teatro al imitarlas hace una semana-- no deberían ser sancionadas y a los atletas no se les debería negar la posibilidad de ser empleados con base a la provocación política y partisana por el Poder Ejecutivo de nuestro gobierno", dijo Geragos en un comunicado.

Gerargos para nada indicó en su comunicado que el propio Kaepernick ha reconocido que si vuelve a jugar con cualquier equipo no tiene previsto arrodillarse de nuevo cuando se esté entonando el himno nacional.

De acuerdo a Geragos la situación por la que atraviesa su cliente es un auténtico retroceso en el mundo de las libertades individuales.

"Tal precedente amenaza a todos los patrióticos estadounidenses y nos regresa a nuestros días más oscuros como nación. Proteger a todos los atletas de dichas confabulaciones es lo que llevó a Kaepernick a presentar esta denuncia", destaca el comunicado del nuevo abogado de exmariscalde campo de los 49ers de San Francisco, su último equipo.

"El propósito de Kaepernick ha sido y sigue siendo sólo ser tratado justamente por la liga en la que se desempeñó al nivel más alto y regresar a jugar", agregó el litigante.

La NFLPA, respondió con un comunicado la tarde del domingo, en el que ofreció a Kaepernick su respaldo y reiteró que está lista para asistirlo, "como con todos los jugadores".

El sindicato también reveló que se enteró de la denuncia por informes periodísticos con Bleacher Report fue el medio que primero publicó la denuncia.

Kaepernick, quien atrajo la atención nacional y mundial cuando se arrodilló durante el himno de Estados Unidos en la pretemporada de 2016 y provocó un movimiento en la NFL, además de críticas del Presidente Donald Trump, no ha jugado en la competición de liga desde que puso fin a su contrato con los 49ers en marzo pasado.

Recientemente, equipos en necesidad de un quarterback como los Titans de Tennessee, que contrataron a Brandon Weeden por la lesión del estelar Marcus Mariota o los Raven de Baltimore, que estuvieron varias semanas sin Joe Flacco, no llamaron a Kaepernick para entrevistarlo.

A inicios de octubre, Kaepernick conversó con Jason LaCanfora de CBS Sports en una entrevista sin cámaras de televisión y en ella, según informes periodísticos, dijo que jugaría para cualquier equipo de la NFL y que no tenía problema en que las pruebas que le hicieran fueran privadas.

Entonces, Kaepernick reiteró que buscaba una oportunidad de jugar y de ser juzgado como profesional de fútbol americano, que es ahora lo único que le interesa.

Mientras que una gran mayoría de profesionales de la NFL, que han secundado sus protestas ahora están con el dilema que podrían ser también marginados en sus equipos si siguen con esa actitud .

Pero lo más grave, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, tiene en su poder informes "preocupantes" de la perdida de asistencia de aficionados a los campos y el descenso de más de un 11 por ciento en la audiencia de televisión desde que comenzó la nueva temporada.