La gimnasta Tatiana Gutsu acusa a Scherbo de violarla cuando tenía 15 años

Moscú, 17 oct (EFE).- La ucraniana Tatiana Gutsu, campeona olímpica en Barcelona'92 en gimnasia artística, acusó hoy a su entonces compañero de equipo Vitali Scherbo de violarla cuando tenía 15 años.

"¿Quién me violó en Sttutgart, Alemania, (Copa) DTB en 1991? Vitali Scherbo. El monstruo que me ha mantenido aterrorizada en mi propia prisión durante tantos años", escribió Gutsu en su cuenta de Facebook.

Gutsu, que entonces tenía cuatro años menos que su compañero de equipo en la antigua Unión Soviética, se adelantó a una posible réplica de Scherbo.

"Sé que intentarás defenderte, pero mis detalles son mucho más contundentes que tus palabras. Ahora soy más fuerte que nunca y no podrás doblegarme nunca más", escribió.

Gutsu, de 41 años, reconoce que ha necesitado 27 años para armarse de valor y denunciar lo ocurrido.

Y aprovechó la ocasión para criticar a su compañera Tatiana Toropova por no apoyarla y a Rustam Sharipov por ponerse de parte de Scherbo y "no proteger a una niña pequeña de 15 años".

Gutsu, que fue campeona olímpica en Barcelona en el concurso individual y por equipos, y se colgó la medalla de plata en asimétricas y la de bronce en el ejercicio de suelo, se retiró poco después y se nacionalizó estadounidense en 2003.

La campeona olímpica no desveló si su decisión de denunciar su violación fue provocada por el actual escándalo de acosos sexuales en EEUU en el que está implicado el famoso productor cinematográfico Harvey Weinstein.

Mientras, Scherbo, que se colgó seis medallas de oro en Barcelona y cuatro bronces en Atlanta'96, ya representando a su Bielorrusia natal, también se trasladó a EEUU y actualmente dirige una academia en Las Vegas.