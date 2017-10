Machado: "Es un orgullo que te elijan el mejor de la historia estando activo"

Córdoba, 24 oct (EFE).- El internacional Carlos David Machado destacó este martes su "orgullo" después de conocer que será reconocido en la primera Gala de Real Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM) como el mejor jugador en los 75 años de historia de esta institución.

Machado indicó a Efe que "todos los premios son para estar feliz porque se tratan de un reconocimiento", pero que en este caso no es por los méritos logrados en un año "sino por ser el mejor de la historia", subrayó.

"Será un homenaje bonito, aún más porque llegará estando en activo y no es a título pasado como suele ocurrir, por lo que tiene más mérito", insistió el cordobés, quien el pasado junio cumplió 37 años.

La primera edición de la Gala de la Española de Tenis de Mesa se celebrará el próximo 25 de noviembre en Almería, donde en esas fechas se disputará el 'Pro Tour internacional', un torneo en el que el Cajasur de Priego, equipo de Machado, recibirá el premio al mejor club de 2016.

Machado, diez veces campeón de España, por delante de históricos como José María Palés o He Zhi Wen 'Juanito', también se refirió al buen inicio en la Superdivisión, en la que el Cajasur es líder en solitario y cuenta por victorias sus cuatro partidos.

"Es bueno empezar bien porque eso da confianza y se juega más relajado, ya que no se va con tanta presión", relató el olímpico en Londres 2012.

Machado aseguró que su ilusión "sigue estando intacta", aunque no cree que vaya a jugar hasta los 43 años como sigue 'Juanito', ahora en la liga francesa.

Al respecto, dijo del chino nacionalizado español que "es un caso excepcional por su tipo de juego y no hay muchos como él en el mundo".

"Mi reto pasa por ir partido a partido", afirmó Machado, quien añadió que "ya es difícil conseguir algo más allá de haber estado en unos Juegos Olímpicos".