Dueño de Texans compara jugadores NFL como "prisioneros" y agrava la crisis

Houston (EE.UU.), 27 oct (EFE).- La crisis del enfrentamiento que se vive dentro de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) entre los jugadores que protestan durante la interpretación del himno nacional se agravó aun más después que el dueño de los Texans de Houston definió a los profesionales como "prisioneros que dirigen una prisión".

La reacción de los jugadores de su propio equipo, que abandonaron los entrenamientos por unas horas, del resto de la NFL, de otros deportes y de los sectores políticos que representan a las minorías del país no se hicieron esperar y todos para criticar con dureza a McNair.

Algunos jugadores de los Texans consideraron la posibilidad de abandonar por completo el entrenamiento, aunque luego regresaron y al final el único que no acudió fue el receptor abierto DeAndre Hopkins.

La ausencia de Hopkins en el entrenamiento del viernes se debió directamente al comentario de McNair, aunque el equipo la calificó como por "motivos personales".

El entrenador en jefe de los Texans, Bill O'Brien señaló que Hopkins se había tomado un "día personal" para explicar su ausencia del entrenamiento.

O'Brien refirió que Hopkins jugaría el domingo contra los Seahawks de Seattle, cuyo esquinero estelar Richard Sherman declaró que McNair, expuso su verdadera personalidad con el comentario reciente que hizo en el que comparó a los jugadores de la NFL que protestan durante el himno nacional con "presidiarios que dirigen una prisión".

Sherman expresó su apreciación por el dueño de los Seahawks, Paul Allen, y otros alrededor de la NFL que creen en la igualdad, sin embargo, dijo que los comentarios de McNair representan los sentimientos de otros propietarios.

"Hay dueños progresistas en esta liga que no se sienten así", dijo Sherman. "Sin embargo, ¿creo también que hay dueños conservadores que tienen banderas de la Confederación en sus casas y cosas así? Sí. Lo creo. No me parece que crean que hay algo malo con esa ideología y la herencia del Sur".

McNair fue citado en un reporte de ESPN The Magazine diciendo, "No podemos dejar que los presidiarios dirijan la prisión", en referencia a las continúas protestas de los jugadores durante el himno.

Tras hacerse público el comentario, McNair ofreció disculpas a través de un comunicado en el que dijo que estaba arrepentido de haber utilizado la expresión de prisioneros.

"Nunca quise ofender a nadie y no me estaba refiriendo a nuestros jugadores. Utilicé un ejemplo que no tenía la intención de ser tomado literalmente. Nunca caracterizaría a nuestros jugadores o nuestra liga de esa manera y me disculpo con todos los que ofendí por ello", señaló McNair.

Cuestionado sobre si el comentario de McNair será un contratiempo en el progreso que han logrado la NFL y los jugadores en su trabajo conjunto sobre problemas sociales, Sherman dijo que no.

"Aprecio cuando la gente muestra su verdadera personalidad. Más gente en el mundo necesita ser más abierta y sincera sobre cómo se sienten en verdad para que podamos identificarlos y asegurar alejarnos de ella y mantenerlos lejos del poder", indicó el esquinero de Seattle.

"Claro que esas personas se disculparán porque disculparse es lo políticamente correcto, pero, eventualmente, uno debe aceptar a la gente como es. Para la mayoría de los jugadores, incluso cuando nos disculpamos, (los dueños) aún nos juzgan por lo que decimos, así que debería ser lo mismo para ellos".

Sherman indicó que lo que le molestó fue la selección de palabras de McNair y dijo que no había hablado con Hopkins recientemente, pero lo conoce muy bien y entendía porque abandonó el entrenamiento.

"Si McNair fuerza nuestro dueño, también me sentiría bastante ofendido, pero nuestro dueño es grandioso y siente que la gente debe ser tratada con igualdad y está del lado de los derechos civiles", indicó Sherman.

El esquinero de los Seahawks representa a su equipo en la os Seahawks en la Asociación de Jugadores de la NFL, dijo que los jugadores de los Texans decidirían no jugar el domingo si los contratos de la NFL fueran garantizados.

Mientras el tackle ofensivo Duane Brown de los Texans también reaccionó a los comentarios de McNair.

"Creo que los comentarios fueron una falta de respeto", sentenció Brown. "Mostró ignorancia y fue vergonzoso. Pienso que molestó a muchos jugadores, incluyéndome. Ponemos nuestros cuerpos y nuestra mente en riesgo cada vez que entramos al campo, y usar una analogía de prisioneros en una cárcel, es una falta de respeto. Así es como me siento".