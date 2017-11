El novato revelación de los Texans, Deshaun Watson, se perderá el resto de la temporada

Houston (EE.UU.), 2 nov (EFE).- La peor noticia le llegó hoy a los Texans de Houston después que su mariscal de campo revelación, el novato sensación Deshaun Watson, sufrió una graves lesión de ligamentos de la rodilla derecha, que le obligará a pasar por el quirófano y perderse lo que resta de la temporada.

Watson se lesionó la rodilla durante el entrenamiento de hoy, jueves, sin que en jugada hubiese ningún tipo de contacto.

Aunque el equipo oficialmente no ha confirmado la baja de Watson, fuentes cercanas al equipo dijeron que Watson sufrió la fractura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Watson se lesionó en una jugada de opción, en una superficie de pasto natural. Los médicos lo atendieron y le ayudaron a salir del terreno de juego.

El mariscal de campo reserva Tom Savage concluyó el entrenamiento de los Texans y sería titular el próximo domingo cuando el equipo reciba en su campo del NRG a los Colts de Indianápolis.

La pérdida de Watson, de 22 años, es un duro golpe para los Texans (3-4).

El índice total de pasador de Watson de 81,9 que le permite liderar la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) como el más alto para un jugador en sus primeros siete partidos como profesional en las últimas 10 temporadas.

Watson también está en el primer lugar en yardas terrestres (269) entre los pasadores y está empatado en el primer lugar de pases de touchdown (19).

Savage inició la temporada como titular, pero fue reemplazado tras completar siete pases en 13 intentos para 62 yardas sin touchdowns en la derrota ante los Jaguars de Jacksonville en el partido inaugural que se jugó en el NRG Stadium de Houston.

Watson estableció marca de touchdowns al lograr cuatro pases de anotación en el último partido que el equipo disputó el pasado domingo ante los Seahawks de Seattle e inscribió su nombre en los libros de historia de la NFL.

El joven pasador, de inmediato, ha ayudado a convertir a los Texans en el equipo más anotador de la NFL esta campaña, con 30,7 puntos por partido.

El año pasado, Houston quedó en el vigésimo octavo puesto en puntos anotados. Los 19 pases de touchdown de Watson son cuatro más de los que los pasadores de los Texans (Brock Osweiler y Savage) se combinaron en toda la temporada pasada.

Savage, en cuatro temporadas como profesional, ha completado 63 de 105 pases para 650 yardas sin touchdowns y una interceptación, además ha sido capturado en 13 ocasiones, siete de ellas en lo que va de la nueva temporada.

Watson se uniría a una lista de lesionados de los Texans que incluye a los estelares defensivos J.J. Watt y Whitney Mercilus, lo que hace que el futuro del equipo de Houston sea toda una incógnita negativa de cara a luchar por estar en la fase final.

El joven mariscal de campo había conseguido la mejor actuación de su carrera al lanzar para 402 yardas y cuatro touchdowns en la derrota frente a los Seattle Seahawks, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la NFL en superar las 400 yardas aéreas, lanzar cuatro pases de anotación y sumar 50 yardas por tierra en un mismo partido.

Esta temporada, en la que era sólido candidato a ganar el premio al Novato Ofensivo del Año, Watson ha completado 126 de 2014 pases para 1.699 yardas con 19 touchdowns y ocho interceptaciones, estableciendo una marca de la liga en la posición con la mayor cantidad de pases de anotación en los primeros siete partidos como profesional.

"Es desafortunado, una noticia terrible", declaró el esquinero de los Seahawks, Richard Sherman, cuando se enteró de la lesión. "Me siento terrible por él y su familia. Tenía un futuro brillante. Aún tiene un futuro brillante, pero su año de novato se acabó".

Sherman reconoció que lo que le vio hacer a Watson fue algo que le impresionó y mostró todo el potencial que tiene de alcanzar la elite de la NFL.

"Probablemente tuvo uno de los mejores meses para un novato que cualquiera haya tenido en mucho tiempo, estoy seguro que seguirá en la carrera por el 'Novato del Año', pero es algo que uno no quiere escuchar", destacó Sherman.