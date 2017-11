Elliot sí podrá jugar el domingo contra los Chiefs

Dallas (EE.UU), 4 nov (EFE).- Una Corte Federal de Apelaciones otorgó el viernes a la Asociación de Jugadores de la NFL una estadía administrativa en el caso del corredor de los Cowboys de Dallas, Ezekiel Elliott, lo que significa que restablece la elegibilidad del jugador para el partido del domingo contra los Chiefs de Kansas City.

La solicitud de suspensión aprobada por el Tribunal de Apelaciones del 2.º Circuito de Estados Unidos garantiza la elegibilidad de Elliott sólo hasta el domingo, lo que significa que será suspendido de nuevo hasta la décima semana a menos que el tribunal extienda la suspensión.

Pero también existe la posibilidad de que el 2° Circuito otorgue la solicitud del sindicato la próxima semana. Si lo hace, Elliott tendrá derecho a jugar mientras el tribunal revisa la apelación de la NFLPA de la suspensión de seis juegos de Elliott.

Lo anterior de acuerdo a las posibilidades que ve el analista legal de NFL Network Gabe Feldman.

"Aunque no es una decisión definitiva, sí es una victoria para Elliott porque muestra una voluntad de hacer algo que la Juez (Katherine) Failla no estaba dispuesta a hacer, y eso le permite jugar mientras esto continúa desarrollándose", dijo Feldman.

A menos que sus abogados impidan nuevamente que se ejercite la suspensión, Elliott se perderá los siguientes seis partidos después del domingo antes de ser elegible para jugar en la semana 16 contra los Seahawks de Seattle, el 24 de diciembre.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, suspendió a Elliott en agosto después de una investigación de un año sobre acusaciones de violencia doméstica que formuló Tiffany Thompson, su ex novia.

La NFL concluyó que el jugador violó su política de conducta personal, que obliga a una suspensión de seis juegos por primera vez.