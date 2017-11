La oscuridad obliga a suspender la segunda ronda, ahora con estadounidense Spaun líder

Redacción deportes, 3 nov (EFE).- El estadounidense J.J. Spaun, con 131 golpes, lidera el torneo de golf "Shriners Hospitals for Children Open", que se disputa en el TPC Summerlin de Las Vegas, en Nevada (EE.UU.), con tres impactos de ventaja, cuando por falta de luz ha sido suspendida la segunda ronda.

Spaun (66+65), 11 bajo el par, sí acabó su jornada, en la que sumó siete birdies por un bogey, y, por el momento, aventaja en tres golpes a su compatriota Kelly Kraft, que, con -8, es segundo a falta de tres hoyos para concluir.

Un buen recorrido protagonizó el estadounidense Robert Garrigus (70+65), que subió a la tercera plaza desde la 45 al apuntar en su tarjeta ocho birdies por un doble bogey, éste en el hoyo 18, un par cuatro para el que necesitó dos golpes más.

El australiano Aaron Baddeley, que también completó los 18 hoyos, es cuarto con 136 golpes en total tras contabilizar hoy cinco birdies. Cuarta plaza que comparte con el estadounidense Patton Kizzire (seis birdies por un bogey)

El mexicano Roberto Díaz, al que le restan dos hoyos para finalizar, no tuvo un buen día, sobre todo en la primera mitad del recorrido, y sumó un doble bogey, tres bogeys y cuatro birdies, mientras que el colombiano, hoy a la par del campo, suma un total de 143 golpes y salvó el corte, establecido en uno sobre par.

No superaron el corte ni el argentino Fabián Gómez ni el mexicano Abraham Ancer.