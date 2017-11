Sherman se perderá el resto de la temporada por ruptura del talón de Aquiles

Glendale (Arizona, EE.UU.), 10 nov (EFE).- El esquinero de los Seahawks de Seattle, Richard Sherman, se perderá el resto de la temporada, ya que presenta ruptura del tendón de Aquiles.

El jugador estelar de los Seahawks se lesionó durante el tercer cuarto del partido que ganó el equipo de Seattle por 22-16 sobre los Cardinals de Arizona, el jueves.

El entrenador en jefe, Pete Carroll, indicó que Sherman "no podía caminar" después de abandonar el partido.

Sherman nunca se ha perdido un juego desde que ingresó a la liga en el 2011.

En declaraciones a los periodistas, Sherman dijo que los partidos de los jueves son contraproducentes y dijo que es hipócrita por parte de la NFL anunciar seguridad de los jugadores en otras áreas, sólo para asegurarse que se puedan llevar a cabo los partidos de los jueves, con sólo tres días de descanso.

Cuando se le preguntó si consideraba que la liga debía cambiar los partidos de los jueves, decidió no responder, y sólo dijo que "no quiero pagar nada por multas, así que no voy a comentar nada".