Juan Postigo: Me revienta que se venda mi capacidad antes que mi rendimiento

A Coruña, 23 nov (EFE).- Juan Postigo es el primer golfista español con discapacidad y sin prótesis que entra en el circuito profesional y es este éxito el que cree que debería primar sobre su hándicap físico, pero, lamentó, "se vende antes mi capacidad que mi ejemplo como atleta y eso me revienta, me da mucha rabia".

"No me vendas primero por mi imagen que por mi disciplina deportiva", ha clamado ante los periodistas en la Fundación María José Jove en A Coruña, donde ha reconocido no querer "victimismos" o "historias negras", sino "alegrar".

El golf sedujo a Postigo por ser "un deporte muy igualitario, en el que no hay ningún tipo de diferencia en cuanto a campo o el material", y por el que está "viviendo un sueño", una conquista que ha agradecido también a la Fundación María José Jove, donde esta tarde impartirá una charla para la que se han inscrito un centenar de personas.

Deportista nato, se inició en esta disciplina por su abuelo. "Hace ocho o nueve años mi abuelo se jubila y se dedica a jugar al golf y como nadie le acompaña lleva a su nieto. Después le he llevado yo", ha señalado.

Postigo critica "las miradas" que se ha encontrado en el camino porque es "la forma de desprecio" que más habitualmente padece y la "peor traba" que ha tenido que sortear.

Por el contrario, a nivel de instituciones y federaciones "todo han sido facilidades", ha precisado el golfista, que afronta el salto a la profesionalidad como "una experiencia nueva, un reto muy grande" a ver "hasta dónde" puede "llegar como persona".

"Voy a trabajarlo y no tengo esa presión añadida de si se acaba el golf qué pasa", ha declarado.

Felipe Jove, presidente de Fundación María José Jove, ha destacado la "tenacidad" de Juan Postigo, de quien ha dicho que "puede ser un ejemplo muy bueno para cualquier persona" y sobre todo "para los jóvenes".

Álvaro Beamonte, profesional del golf y comentarista en Movistar+, ha recordado las "dificultades" que tienen en España las fundaciones para financiar sus proyectos y ha agradecido que se organice una charla que "involucra a una persona de una talla humana tan grande" como Juan Postigo.

"La mayor incapacidad es la mala actitud y Juan tiene una actitud envidiable", ha apuntado Beamonte, quien ha hecho hincapié en la dificultad que entraña en golf "mantener el equilibrio con una sola pierna".

"Por eso tiene más mérito que haya dedicado su vida a un deporte con tanta exigencia técnica. Lo que va a hacer es único, no solo en España, va a trascender nuestras fronteras", ha comentado.

También ha precisado que Juan accederá al circuito profesional por el nivel tres, el PGA Tour Latinoamérica, y ha indicado que, solo con que pudiera ser competitivo en esa categoría, sería "espectacular y un mensaje para mucha gente".

"Me gustaría que a Juan se le viera como un competidor más", ha concluido Beamonte.