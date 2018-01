La "pasión" por el deporte

Mujer y deportista discapacitada. Raquel Domínguez tal vez sea el mejor exponente del tema que trataron las jornadas. Su lucha es la batalla de todas las mujeres y de todos los deportistas con discapacidad para que se les considere igual que a los demás, pero también es una pelea por ser mejor y por transmitir esas ganas que, desde que a los 12 años se le detectó la enfermedad que sufre (Osteopatía Idiopática) y que le limita cada vez más las extremidades superiores, siempre ha tenido de mejorar.



"No me muevo por retos ni por logros en sí mismos, me mueve la pasión. Soy una afortunada de la vida y tengo la suerte de que ese motor que me empuja pueda usarlo para practicar deporte", señala esta deportista, campeona de España en natación, en triatlón, en ciclismo... y que también cuenta con títulos europeos y mundiales en alguna de las disciplinas en las que ha competido.



"Por cultura es complicado que una mujer discapacitada pueda acceder al deporte de elite, sobre todo, porque en estos casos está muy protegida por la familia y por la sociedad, tiene que cumplir unos cánones de belleza... Pero no debe haber ni límites ni excusas. Debemos romper esas barreras", afirma Raquel.