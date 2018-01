"Tenemos que salir del sofá"

on una amplia trayectoria como deportista sin discapacidad a sus espaldas, Arturo Montes se aferró al deporte cuando en 2011 sufrió un accidente náutico que le dejó en silla de ruedas y no sólo ha logrado competir en los JJ.PP. de Río sino que, acogiéndose a su otra faceta, la de empresario, ha montado un asociación (IN) con la que pretende fomentar el deporte entre los discapacitados.

Por ello, aunque según él fuera ´algo polémico´, abogó no tanto por imponer una cuota de mujeres o discapacitados en las federaciones sino por luchar porque cada vez haya más y mejores deportistas discapacitados y emplear, en el caso de la discapacidad, el dinero en ayudarles a obtener el material para poder practicar deporte.