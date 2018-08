Niemann destaca y Grillo bajo par en el Campeonato de la PGA

San Luis (Misuri, EE.UU.) 9 ago (EFE).- El golfista chileno Joaquín Niemann ha comenzado cerca de los primeros puestos su segundo grande, el Campeonato de la Asociación de Profesionales de Golf de Estados Unidos (PGA Championship), que se disputa esta semana en Bellerive Country Club, en las afueras de San Luis, Misuri.

"Me sentí muy bien. Estaba un poco nervioso en los primeros dos o tres hoyos, pero luego me calmé y me entretuve en la cancha", dijo el joven golfista de 19 años, que terminó con dos bajo el par, a cuatro golpes del líder, el estadounidense Gary Woodland (-6).

Niemann ha aprovechado su pegado para sacarle partido a las condiciones del recorrido. "La cancha es larga y blanda. Hay bastantes hoyos en los que vale la pena arriesgar", dijo Joaco Niemann, que ya se ha ganado la tarjeta del PGA Tour para la temporada 2018-2019 gracias los resultados en sus primeros torneos.

Por su parte, el argentino Emiliano Grillo (-1) ha logrado terminar bajo el par a pesar de las dificultades en los greenes. "Bajo par en un major siempre es positivo", dijo el golfista chaqueño, que participa en su cuarto PGA Championship.

"Es un campo largo y es difícil meter putts. Los resultados están siendo justos", comentó Grillo sobre las condiciones del campo y los resultados que se esperan para el resto de las jornadas del último grande del año.

El tercer latinoamericano en Bellerive, el venezolano Jhonattan Vegas, ha terminado al par y en la parte baja de la clasificación, aunque con buenas opciones para seguir compitiendo durante el fin de semana.

"Sentí un control increíble, pero no pude aprovechar las opciones de birdie", señaló el golfista de Maturín. "Si consigo acertar con la velocidad de los putts, pienso que puede ser un fin de semana bastante bueno", agregó Vegas.