Zidane: "Una derrota no va a cambiar nada"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha afirmado este martes que es "normal" que los que "no son madridistas" quieran que pierdan y lo hagan mal, pero que una derrota tras 40 partidos invictos "no va a cambiar nada" y que lo único que van a hacer ahora es "intentar buscar una solución para que no pase otra vez", mientras que volvió a defender la labor de Keylor Navas.

Además, señaló que creen en lo que hacen y que "no cambiaría nada" del encuentro liguero ante el Sevilla. "A lo mejor tendría que haber agotado los dos cambios, pero en ese momento vi que no tenía que hacerlo y por eso no lo hice. A veces puede pasar esto", apuntó.

"Es la primera vez que jugamos de esta manera desde el inicio -con tres centrales-, pero sabemos hacerlo. Hemos jugados ya tres veces así y no es nuevo para los jugadores. Jugando tres días contra un mismo rival hay que hacer cambios. A veces, necesitas jugar de distinta manera para sorprender al rival", añadió.

Sin embargo, también indicó que no puede sacar "nada positivo" de la derrota ante los de Jorge Sampaoli porque le hubiese gustado "seguir ganando". "Trabajamos para ello, pero cuando esto sucede lo único que tenemos que hacer es pensar en que tenemos que volver a recuperar nuestro ritmo y trabajar un poco más", subrayó.

Por otro lado, manifestó que no sabe si habrá o no muchas rotaciones ante los Eduardo Berizzo, pero que ahora van a jugar cada tres días y que va a "necesitar de todos". "Lo bueno para nosotros es que hemos recuperado jugadores. Nos faltan Pepe, Coentrao y Bale, pero poco a poco se están recuperando y eso es bueno para nosotros. Esto significa que voy a tener que pensar mucho para hacer el mejor equipo", indicó.

"Somos un grupo de 24 jugadores y voy a tirar de todos siempre. El mensaje no va a cambiar y no sé si repetiré el mismo equipo durante tres o cuatro partidos, pero de ser así no pasaría nada. Los 24 para mí van a contar hasta el final de temporada. Si vamos a ganar algo es por los 24, estoy seguro y convencido. No va a cambiar esto en mi cabeza", agregó.



Sobre Cristiano Ronaldo destacó que estará sobre el césped del Santiago Bernabéu ante el conjunto vigués, pero no desveló si saldrá desde el inicio y comentó que ve normal que algunos piensen que es bueno que juegue "para coger ritmo" y otros que "es mejor que descanse porque hay muchos partidos".

"No me sorprende, es un equipo muy bueno y que juega muy bien al fútbol", aseveró el preparador madridista sobre el estado de forma del Celta. "Tenemos que entrar con la máxima intención en el partido porque sabemos que va a ser complicado. Es una eliminatoria y veremos a ver qué pasa mañana", advirtió.

Hablando de la portería, Zidane destacó la importante labor de los tres. "Keylor es el portero del Real Madrid y lo está haciendo muy bien, al igual que Kiko y Rubén. Estoy muy feliz con mis tres porteros y no quiero cambiar nada de lo que estamos haciendo. Queremos seguir trabajando por este camino", insistió.

En este sentido, acerca de la posible llegada de un guardameta al conjunto blanco, explicó que tan sólo son "rumores" y que lo que vaya a pasar el próximo año no le interesa.

También defendió a Karim Benzema por la pérdida de balón que terminó por costarle el 2-1 en el Sánchez-Pizjuán, recalcando que "durante 90 minutos no se puede hacer todo bien" y que "hasta que pite el árbitro puede pasar de todo". "¿Karim no puede perder un balón en el centro del campo? Cada uno puede opinar lo que quiera, no me meto en eso", aclaró.

Sí elogió al lateral brasileño Marcelo Vieira que, al igual que Roberto Carlos, está "marcando la historia" del club y que lo está haciendo "fenomenal". "Lleva diez años siendo un ejemplo para todos por lo que hace. Disfruto todos los días viéndole entrenar", apuntó.