Nino dice tras su gol cien con el Elche que no busca metas personales

Juan Francisco Martínez 'Nino', delantero del Elche, restó importancia a haber logrado su gol cien con la camiseta del conjunto ilicitano ante el Levante (2-1) y aseguró que pese a la derrota ante el líder el equipo "sigue muy vivo".

"A día de hoy no busco metas personales sino colectivas y me hubiera gustado ganar", dijo el delantero almeriense en relación a su tanto cien con la camiseta del primer equipo ilicitano.

Nino aseguró que pese a la derrota ante el Levante, que aleja a ocho puntos al Elche de la zona de promoción, la máxima diferencia de toda la temporada, el equipo se encuentra "bien y por momentos haciendo un buen fútbol", aunque admitió que "por desgracia lo que vale son los puntos y no sumamos".

El jugador del Elche, que ya suma diez tantos en la Liga, insistió en no mirar la clasificación para pensar solo en el encuentro que disputará su equipo el viernes ante el Alcorcón en el Martínez Valero.

"Hay que seguir y no se puede rendir nadie porque no se ha logrado ni el primer objetivo, que es la permanencia. Y a partir de ahí, seguir", argumentó el futbolista andaluz.

Nino reconoció que no encuentra explicación a lo que le está pasando al Elche esta temporada, ya que en su opinión el juego que realiza no se ve correspondido con los resultados. "Jugando así, lo normal es sumar, no restar", dijo.