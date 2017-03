Sergi Roberto, nuevo miembro del club de leyendas culés

Solo tiene 25 años, pero podría retirarse mañana y ser recordado, para siempre, como uno de los héroes del imaginario culé. Sergi Roberto marcó ante el PSG el gol de su vida, el tanto del año, el 6-1 que certificaba, en el último suspiro, la remontada más sorprendente y brutal jamás vista en la historia del fútbol.

"Me he tirado con todo a por el balón", reconocía el jugador de Reus (Tarragona) al final de un noche de Champions que el Camp Nou ya no olvidará jamás. Y es que Sergi Roberto ya forma parte de un club legendario, el de los 'Torito' Zuviría, 'Pichi' Alonso, José Mari Bakero, Ronald Koeman, Juan Antonio Pizzi, Vítor Borba 'Rivaldo', Juliano Belletti o Andrés Iniesta. Todos ellos fueron, durante una noche mágica, los héroes del Barça.

Zuviría vivió su gran noche el 1 de noviembre de 1978. El día de Todos los Santos, en la vuelta de los octavos de final de la Recopa de Europa, el Barcelona recibía al vigente campeón del torneo, el Anderlecht, con una misión casi imposible: remontar el 3-0 que había encajado en Bruselas. Un Camp Nou desatado viviría su primera gran remontada, con Zuviría robando un balón en el centro del campo y recorriendo 40 metros en solitario para marcar un golazo que llevaría el partido a la prórroga.

El Barça pasaría en la tanda de penaltis y, meses después, levantaría su primera Recopa, contra el Fortuna Düsseldorf (4-3), en la mítica final de Basilea. El 16 de abril de 1986 fue la noche de 'Pichi' Alonso, que firmó un 'hat-trick' en el Camp Nou que igualaba el 3-0 que el Göteborg sueco le había endosado al Barcelona de Terry Venables, en la ida de las semifinales de la Copa de Europa. Los azulgranas acabaron pasando, de nuevo, en la tanda de penaltis, aunque cayeron -también en el lanzamiento de penas máximas- en la triste final de Sevilla ante el Steaua de Bucarest.

No menos recordado es el cabezazo de José Mari Bakero en el Fritz Walter Stadion de Kaiserslautern en aquel 6 de noviembre de 1991. El Barça, que había ganado 2-0 en la ida de los octavos de final de la última Copa de Europa, estaba perdiendo por 3-0 cuando el mediapunta vasco se elevó por encima de las torres alemanas para marcar, de cabeza, un gol salvador en el minuto 90 de partido. Sin aquel 'milagro' de Bakero, que permitió al Barcelona ganar su primera Copa de Europa, probablemente el 'Dream Team' de Johan Cruyff no sería recordado hoy día como uno de los grandes equipos que ha dado el fútbol moderno.

Koeman tomaría el testigo de Bakero seis meses después, el 20 de mayo de 1992, en la final contra la Sampdoria italiana. Su golazo de falta en el minuto 111 de la prórroga será tan recordado como el "salid ahí y disfrutad" que Cruyff les dijo a sus jugadores antes de pisar al césped del Estadio de Wembley.

Pero si de remontadas se trata, la que vivió el Camp Nou el 12 de marzo de 1997 en los cuartos de final de la Copa del Rey fue una de las más increíbles y sorprendentes. El Atlético de Madrid goleaba a los azulgranas 0-3 al descanso, pero el choque dio un vuelco total en la segunda parte, con un Barça desatado que desfondó a los rojiblancos y marcó 5 goles en 37 minutos -el último de Pizzi en el 82- para dejar el marcador en un 5-4 (los cuatro goles del Atlético los marcó Milinko Pantic).

Los hombres de Bobby Robson acabarían inscribiendo su nombre en aquella Copa, que ganaron al Betis (3-2) en una final disputada en el Santiago Bernabéu. Rivaldo también fue héroe en una noche menor que el Barcelona vivió en el Camp Nou el 18 de junio de 2001, cuando se disputaba la última jornada de Liga. El brasileño, con un 'hat-trick' contra el Valencia (3-2), rescataba a su equipo de la depresión y lo clasificaba para disputar la siguiente Liga de Campeones con un golazo de chilena en el minuto 88. Los aficionados culés, que en una temporada para olvidar ya se veían fuera de la 'Champions', celebraron aquel triunfo agónico como si acabasen de ganar la Copa de Europa.

Volviendo a la Liga de Campeones, la historia del Barcelona tiene otros dos héroes recientes: Juliano Belletti y Andrés Iniesta. El lateral brasileño dio la segunda Copa de Europa a los azulgranas anotando, en el minuto 81, el 2-1 en la final contra el Arsenal en el Estadio de Saint Denis (17 de mayo de 2006). Iniesta ya será para siempre 'el héroe de Stamford Bridge'. El 6 de mayo de 2009, corría el minuto 92 y el Chelsea ganaba por 1-0 en la vuelta de las semifinales de la Liga Campeones (la ida, disputada en el Camp Nou, había acabado 0-0).

Hasta que don Andrés recibió un balón de Messi y soltó un zapatazo desde la frontal que se coló por toda la escuadra de la portería de Petr Cech. En Roma, el Barça ganaría su tercera copa de Europa al derrotar al Manchester United de Cristiano Ronaldo por 2-0.

Sergi Roberto se unió ayer al ilustre club que forman los héroes de la historia del Barcelona. El 8 de marzo de 2017 se recordará para siempre. Fue la noche en la que un canterano de Reus culminó la remontada más sorprendente y brutal de la historia.