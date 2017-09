1-1. Libertad sorprende a un descolorido Santa Fe y avanza en la Sudamericana

Bogotá, 14 sep (EFE).- El Libertad paraguayo avanzó este jueves a los cuartos de final de la Copa Sudamericana al empatar 1-1 en Bogotá con un descolorido Independiente Santa Fe, líder de la liga colombiana, apoyado en un monumental trabajo de su defensa.

El experimentado Óscar 'Tacuara' Cardozo puso adelante al Libertad con un remate frente al arco vacío en el minuto 26, pero Santa Fe igualó al 87 con un cabezazo del central William Tesillo.

El partido de ida, jugado en Asunción lo ganaron por 1-0 los pupilos del español Fernando Jubero.

En los minutos iniciales, a Santa Fe le costó mucho hacer circular el balón en el campo contrario, donde se encontró con las férreas marcas de los volantes de primera línea y defensas de Libertad sobre sus delanteros.

Los paraguayos comenzaron a recuperar la pelota en terreno santafereño gracias a la eficaz presión que ejercieron con 'Tacuara' Cardozo, Santiago Salcedo, Antonio Bareiro y Jesús Medina en el tramo inicial del encuentro pero tuvieron muchas dificultades para ingresar al área.

En ese contexto, el juego largo comenzó a predominar y los colombianos comenzaron a dejar espacios que sus rivales aprovecharon para hacer daño.

Libertad abrió el marcador en un contragolpe que comenzó con una pérdida de balón de John Pajoy, en la que Ángel Lucena aprovechó para mandar un pase largo a Bareiro, quien recibió en el área y se lo tocó al mundialista Cardozo que no tuvo sino que empujarla para anotar su tercer gol en el torneo.

La reacción de Santa Fe fue inmediata y los dirigidos por el uruguayo Gregorio Pérez consiguieron un penalti en el minuto 29, luego de una falta que recibió en el área Anderson Plata.

Ejecutó el portero Leandro Castellanos pero su remate fue atajado por Carlos Servín.

Desde entonces, el club bogotano tuvo dificultades para generar opciones y Libertad se encontró en un contexto favorable para defender el resultado.

No obstante, los colombianos se acercaron al arco de Servín con un remate fortísimo de Plata que pasó cerca del palo derecho de la portería rival y con el que terminó la primera mitad.

Tras el descanso, ingresó en Santa Fe Daniel Buitrago por Juan David Valencia y los locales intentaron acercarse a Servín.

Al cardenal, como es conocido el elenco colombiano, le costó romper el orden defensivo de Libertad, liderado en cancha por el veterano Paulo Da Silva.

Con el paso de los minutos y la entrada del argentino Ómar Pérez al minuto 60, las opciones de Santa Fe comenzaron a aparecer a cuentagotas pero no encontraron el gol por la falta de eficacia y el trabajo notable del guardameta rival.

Entre tanto, Libertad buscó aumentar su ventaja en el marcador con sendos contragolpes que buscaban a un Bareiro impreciso y bien marcado por Tesillo.

Al minuto 87, Pajoy envió un centro que encontró la cabeza de Tesillo para anotar un 1-1 tardío.

Al final, el club paraguayo resistió el embiste colombiano y consiguió la clasificación ante un rival que no mostró su mejor nivel en ninguno de los dos partidos de la serie.

Libertad se enfrentará en los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra el vencedor de la llave entre Corinthians de Brasil y Racing Club de Argentina.

- Ficha técnica:

1. Independiente Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda (m.60, Ómar Pérez), Javier López, William Tesillo, Dairon Mosquera; Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza, Juan Daniel Roa; Juan David Valencia (m.45, Daniel Buitrago), John Pajoy y Anderson Plata.

Entrenador: Gregorio Pérez.

1. Libertad: Carlos Servín; Luis Cardozo, Antolín Alcaraz (m.44, Adalberto Román), Paulo Da Silva, Salustiano Candia; Antonio Bareiro, Sergio Aquino, Ángel Lucena, Jesús Medina; Santiago Salcedo (m.80, Iván Ramírez) y Óscar Cardozo (m.75, Jorge Recalde).

Entrenador: Fernando Jubero.

Goles: 0-1, m.26: Óscar Cardozo. 1-1, m.87: William Tesillo.

Árbitro: el peruano Diego Haro amonestó a Dairon Mosquera, Javier López, Carlos Servín, Juan Daniel Roa, Jesús Medina, Daniel Buitrago, Adalberto Román y Santiago Salcedo.

Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana jugado en el estadio El Campín de Bogotá.