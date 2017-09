Felipe Caicedo renuncia a la selección ecuatoriana por la destitución de Quinteros

Guayaquil (Ecuador), 14 sep (EFE).- El goleador de Ecuador en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia 2018, Felipe Caicedo, con 7 tantos, renunció hoy a la Tricolor en desacuerdo con la destitución de Gustavo Quinteros como seleccionador.

"Quiero comunicar que doy por finalizada mi etapa en la Selección. Quiero agradecer a todos los que siempre estuvieron ahí", afirmó el ariete al final de un largo mensaje en su cuenta de la red social Twitter.

"Totalmente en desacuerdo con la decisión de mantener al margen al técnico Quinteros, si bien es cierto los resultados no han sido buenos, no tiene toda la culpa de esto, somos un equipo y eso implica jugadores y todo lo que rodea", publicó Caicedo al inicio del mensaje.

Luego dijo que "lo mínimo es dejar que se termine este proceso, las decisiones que se han venido tomando no son las correctas, (Quinteros) está en su derecho (de) no querer renunciar a nada ya que para eso firmó contrato".

"Con esto ya pueden insultarme todo lo que quieran, siempre diré lo que pienso, que no hemos estado a la altura en los últimos partidos", reclamó el goleador que milita en el fútbol italiano.

La reciente derrota que sufrió Ecuador de local por 1-2 frente a Perú llevó a los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que preside Carlos Villacís, a apartar de la selección al argentino naturalizado boliviano Quinteros, que se negó a renunciar, y se encargó en su puesto al también argentino Jorge Célico.

Por su parte, Quinteros respondió hoy con un comunicado, a otro texto del pasado martes elaborado por la FEF en el que se lo relegaba del puesto y se colocaba en el cargo a Célico.

"Lamento profundamente la forma de la FEF, y rechazo con la más absoluta firmeza la licitud de la decisión adoptada", precisa el comunicado del entrenador.

Dijo que le entristece "que la FEF le haya imposibilitado de culminar su prestación laboral que venía efectuando desde marzo de 2015 con una incondicional dedicación, profesionalidad, humildad y honradez".

Quinteros declaró que "se reserva el ejercicio de cuantas acciones legales le asisten en derecho en contra de la FEF".

Además, consideró que Ecuador, con 20 puntos y en el octavo puesto de la tabla de posiciones, todavía tiene posibilidades para acceder al Mundial de Rusia 2018.