2-1. Iriome da la primera victoria en casa al Lugo en el descuento

Lugo, 15 sep (EFE).- El Lugo y el Zaragoza buscaron el triunfo en el Anxo Carro, tuvieron ocasiones para desequilibrar el partido en un final muy abierto y se lo acabó llevando el conjunto local con un tanto de Iriome (2-1) en el tiempo de descuento tras una asistencia del uruguayo Nico Albarracín, que tuvo un gran debut.

Los aragoneses se adelantaron en la primera mitad después de que a los locales les anularan un gol legal, pero en la segunda parte el Lugo reaccionó y completó una remontada que le permite dejar la zona baja, en la que siguen los maños.

Respecto al equipo que había caído ante el Alcorcón en La Romareda en la anterior jornada (0-1), Natxo González introdujo cuatro cambios en el once, entre ellos el del portero argentino Cristian Álvarez por Álvaro Ratón, mientras que en el conjunto gallego Francisco Rodríguez confió en los mismos que habían logrado la primera victoria del curso en Albacete (0-1).

Los locales, que aún no habían conseguido ver puerta en el Anxo Carro (0-0 ante el Reus y 0-1 ante el Cádiz), llevaron la iniciativa en el arranque del encuentro, en el que dispusieron de un remate escorado de Ramón Azeez que rozó el larguero y otro lanzamiento cruzado del argentino Fydriszewski que no cogió portería.

Al primer cuarto de hora se llegó con una jugada polémica, un golazo de media chilena de Campillo a pase de Campabadal que el colegiado del partido, el valenciano Ais Reig, anuló por un fuera de juego inexistente.

Esa acción frenó el ímpetu ofensivo del Lugo y el Zaragoza, que apenas había tenido el balón, recogió el testigo impulsado por las subidas del lateral Alberto Benito al ataque.

A los 19 minutos, una jugada personal del defensa, con caño incluido a Luis Ruiz, habilitó el disparo del otro lateral del equipo maño, Ángel Martínez, que desvió Iriome a córner.

El Zaragoza asumió en esos momentos un rol protagonista en el Anxo Carro y tuvo ocasiones. En el ecuador del primer periodo, Oliver Buff se giró ante Bernardo Cruz y con la izquierda envió el balón a solo unos centímetros del poste.

Al contraataque, los maños también probaron fortuna con un remate de Jorge Pombo con la derecha que atajó Juan Carlos.

El Lugo solo dio señales en ataque con un centro de Campabadal que buscó Fydriszewski en el área pequeña y el Zaragoza avisó una vez más a su rival con una falta que ejecutó Zapater demasiado centrada y que Juan Carlos despejó a saque de esquina.

Cuando los locales intentaban reponerse, el Zaragoza les abofeteó con un contragolpe en el que Bernardo Cruz falló al tirar la línea del fuera de juego y lo aprovechó Buff para plantarse solo ante Juan Carlos y batirle en el mano a mano.

Natxo González dejó en el vestuario a Grippo en el descanso para dar entrada al debutante Mikel González, y el Lugo, que no hizo cambios en ese lapso de tiempo, regresó al césped dispuesto a lograr el empate. Lo acarició Campabadal, que se desmarcó en el área pero en vez de rematar de primeras controló el balón y le dio tiempo a Cristian a interceptar el esférico.

La respuesta del Zaragoza fue inmediata con dos acciones del gallego Borja Iglesias, que probó a Juan Carlos en la primera y disparó fuera en la segunda tras haberse marchado de Bernardo Cruz por velocidad.

El conjunto maño no pudo ampliar la renta y el Lugo se lo cobró en un saque de esquina que cabeceó en el primer palo Bernardo, intentó despejar sin éxito Borja Iglesias y recogió Fernando Seoane para anotar el primer gol de los rojiblancos esta temporada delante de sus aficionados.

En el último cuarto de hora, en el Lugo debutó el uruguayo Nico Albarracín y en el Zaragoza, el brasileño Vinícius Araújo y el partido se rompió por la ambición de los dos equipos.

Jorge Pombo, con un derechazo (min.76), y Toquero (min.81), con un cabezazo que salvó Juan Carlos, dieron un par de sustos a la parroquia local, mientras que en el lado contrario Albarracín obligó a Cristian Álvarez a sacar con el pecho un duro disparo a pase de Cristian Herrera.

La penúltima del partido, ya en el descuento, la tuvo el recién incorporado al terreno de juego Alain Oyarzun, pero Juan Carlos se estiró para mantener la igualada y dar la opción a su equipo a desequilibrar el partido poco después, cuando Iriome González conectó de cabeza un centro medido de Albarracín.

- Ficha técnica:

2 - CD Lugo: Juan Carlos; Campabadal, Ignasi Miquel, Bernardo, Luis Ruiz; Seoane, Azeez; Iriome, Campillo (Sergio Díaz, min.85), Fede Vico (Nico Albarracín, min.75); y Francisco Fydriszewski (Cristian Herrera, min.64)

1 - Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Alberto Benito, Verdasca, Grippo (Mikel González, min.46), Ángel Martínez; Zapater, Javi Ros; Toquero, Olivier Buff (Vinícius Araújo, min.75), Pombo (Alain Oyarzun, min.89); y Borja Iglesias.

Goles: 0-1, min.38: Oliver Buff. 1-1, min.66: Seoane. 2-1, min.92: Iriome.

Árbitro: Ais Reig, del colegio valenciano. Mostró amarilla a Borja Iglesias (min.52) y Ángel Martínez (min.62), del Zaragoza; y a Fede Vico (min.58), del Lugo.

Incidencias: Partido de la quinta jornada de LaLiga 1/2/3 disputado en el Anxo Carro ante 3.198 aficionados.