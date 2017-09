El Bournemouth suma sus primeros puntos tras derrotar al Brighton

Un gol del veterano Jermain Defoe a falta de poco más de cuarto de hora para la conclusión permitió al Bournemouth sumar este viernes sus primeros puntos de la temporada en la Premier inglesa de fútbol, tras imponerse por 2-1 a un Brighton, que se adelantó en el marcador a los diez minutos del segundo tiempo.

Pero ni el tanto de Solly March, que firmó a los 55 minutos el 0-1 al rematar de cabeza un centro desde la banda derecha del alemán Pascal Gross, desanimó al Bournemouth, que no estaba dispuesto a encajar su quinta derrota consecutiva del curso ante un recién ascendido como el Brighton.

Una motivación añadida que permitió al Bournemouth dar la vuelta al marcador con los goles del centrocampista Andrew Surman, que estableció el 1-1 a los 67 minutos, y del veterano delantero Jermain Defoe que firmó el definitivo 2-1 a los 73 minutos, al resolver con precisión en el área un balón servido por Jordon Ibe.

No obstante, la victoria sobre el Brighton no evitará que el Bournemouth siga ocupando una jornada más los puestos de descenso, eso sí, con puntos ya en su casillero.

- Resultados de la 5ª jornada:

. Viernes:

Bournemouth 2 - Brighton 1

. Sábado:

Crystal Palace - Southampton 14:30

Huddersfield - Leicester City 17:00

Liverpool - Burnley 17:00

Newcastle - Stoke 17:00

Watford - Manchester City 17:00

West Bromwich - West Ham 17:00

Tottenham - Swansea 19:30

. Domingo:

Chelsea - Arsenal 15:30

Manchester United - Everton 18:00

(Hora CET. -2 GMT)

- Clasificación:

PJ PG PE PP GF GC PTS

--------------------------

.1. Manchester Utd 4 3 1 0 12 2 10

.2. Manchester City 4 3 1 0 10 2 10

.3. Chelsea 4 3 0 1 8 5 9

.4. Watford 4 2 2 0 7 3 8

.5. Tottenham 4 2 1 1 7 3 7

.6. Huddersfield 4 2 1 1 4 2 7

.7. Burnley 4 2 1 1 5 4 7

.8. Liverpool 4 2 1 1 8 8 7

.9. West Bromwich 4 2 1 1 4 4 7

10. Newcastle 4 2 0 2 4 3 6

11. Arsenal 4 2 0 2 7 8 6

12. Stoke 4 1 2 1 4 4 5

13. Southampton 4 1 2 1 3 4 5

14. Brighton 5 1 1 3 4 7 4

15. Swansea 4 1 1 2 2 5 4

16. Everton 4 1 1 2 2 6 4

17. Leicester 4 1 0 3 6 8 3

18. West Ham 4 1 0 3 4 10 3

19. Bournemouth 5 1 0 4 3 9 3

20. Crystal Palace 4 0 0 4 0 7 0