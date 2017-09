Agüero, Dembele, Paulinho, Griezmann y Dybala, nombres propios de la jornada

Los argentinos Sergio "Kún" Agüero (Manchester City) y Paulo Dybala (Juventus Turín), los franceses Ousmane Dembélé (barcelona) y Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), y del brasileño Paulinho (Barcelona), han sido los protagonistas futbolísticos de la semana en el Viejo Continente.

En la Premier, el Manchester City de Pep Guardiola funciona y, además, es un rodillo. En cinco jornadas lleva 16 tantos a favor, con sólo 2 en contra. Este sábado, no tuvo piedad del Watford, al que goleó a domicilio (0-6), con tres tantos del "Kún" Agüero, que ya lleva cinco goles.

El City comparte el liderato junto a su "eterno rival" ciudadano, el United de Jose Mouriho, que goleó al Everton (4-0), con excelente primer tanto en disparo desde el borde del área a cargo del ecuatoriano Antonio Valencia.

Pinchó el vigente campeón, el Chelsea de Antonio Conte, que no pasó del empate casero sin goles con el Arsenal, siendo además expulsado su central brasileño David Luiz (m.87). Los "blues" son terceros, a tres puntos del dúo de Manchester; mientras los "Gunners" son duodécimos, a seis puntos.

En LaLiga, el Barcelona se llevó un difícil triunfo en Getafe (1-2), sumando cinco triunfos en cinco partidos, y convirtiéndose en líder en solitario, también, gracias a su "gran rival": un Real Madrid que ganó en casa de la Real Sociedad (1-3).

Grandes protagonistas del Barcelona fueron los dos últimos grandes fichajes, aunque en sentido bien distinto: tanto decisivo de Paulinho (m.84), apenas siete minutos después de saltar al terreno de juego; y lesión de Dembélé (m.29), el más caro de la historia del club (105 millones euros, más 45 en variables) y que estará unos 3-4 meses de baja al sufrir una rotura roto del tendón del bíceps femoral del muslo izquierdo.

El Real Madrid de las ausencias (suspendidos Cristiano Ronaldo y Marcelo, y los lesionados Benzema, Kroos, Kovacic y Vallejo) se repuso de los dos empates consecutivos cedidos en casa ganando en Anoeta. Zinedine Zidane se decantó por el joven Borja Mayoral como titular en ataque, y no le defraudó. Anotó el primero (su primer tanto oficial como madridista) y de una acción suya llegó el 1-2. Luego, mató Bale con una gran galopada.

Además, el Real Madrid igualó la marca de partidos oficiales consecutivos marcando que, con 73, tiene el Santos de Pelé (1962-63). La marca madridista se había iniciado también en el Anoeta (30 abril 2016). Sigue a cuatro puntos del Barcelona.

Es segundo, a dos puntos, el Sevilla del argentino Eduardo Berizzo, que se impuso en Girona (0-1) con un tanto del colombiano Luis Muriel.

La jornada vio, asimismo, el estreno del "Wanda Metropolitano", nuevo estadio del Atlético de Madrid, que se impuso al Málaga (1-0), teniendo Griezmann el honor de pasar a la historia como primer goleador de la instalación. También está a cuatro del líder.

LaLiga ya tiene, además, su primer técnico destituido, en la figura del argentino Luis Zubeldia. Llegó este verano para hacerse cargó del Alavés y ha durado cuatro jornadas ligueras, tras caer este domingo su equipo en casa ante el Villarreal (0-3), no contar con punto alguno en la clasificación, ni con un solo gol a favor.

En el Calcio sigue el duelo entre tres: Juventus Turín, Nápoles e Inter de Milán, cada uno con cuatro triunfos en igual número de jornadas.

Este fin de semana, el Juventus se impuso en su d¡visita al Sassuolo (1-3), con tres tantos de Dybala, el último en saque directo de falta; el Nápoles destrozó al colista Benevento (6-0), también con triplete del francés Dries Mertens (dos de penalti); y el Inter ganó en Crotone (0-2).

La Bundesliga mantiene en lo más alto al Borussia Dortmund, que barrió al colista Colonia (5-0), y al Hannover, que derrotó al Hamburgo (2-0). Llevan 10 puntos, un más que el Bayern Múnich y el Schalke, que derrotaron al maguncia (4-0, doblete del polaco Robert Lewandowski) y Werder Bremen (1-2), respectivamente.

La Ligue 1 mantienen el seis de seis del París Saint Germain del multimillonario triplete mágico "MCN". Eso sí, ganó al Lyon (2-0) con dos tantos en propia meta del rival.

El Mónaco sigue segundo, a tres puntos del PSG, tras su triunfo sobre el Estrasburgo (3-0), con los dos últimos tantos del colombiano Radamel Falcao.

En Holanda, el "partido grande" de la quinta jornada enfrentaba al PSV contra el Feyenoord, que llegaba como líder en solitario. Ganó el equipo de Eindhoven (1-0), con gol del uruguayo Gaston Pereiro (m.2), con lo que ambos igualan a puntos. A ellos se les suma eñ Az Alkmaar, que se impuso en Rotterdam al Sparta (0-2).

En Portugal, igualdad en lo alto entre Oporto y Sporting, que suman todos los puntos posibles tras imponerse esta jornada al Río Ave (1-2) y el Tondela (2-0), respectivamente.

En otros campeonatos, dominan el Club Brujas (Bélgica), Sturm Graz (Austria, pese a perder en las dos últimas jornadas).