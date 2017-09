Allegri sale en defensa de Gonzalo Higuaín tras las últimas críticas

Roma, 19 sep (EFE).- El entrenador del Juventus, Massimiliano Allegri, salió hoy en defensa del delantero argentino Gonzalo Higuaín, que en los últimos días fue criticado por parte del entorno del club turinés por sus últimas prestaciones.

"Gonzalo tiene que estar tranquilo, no sé si mañana jugará o no, todavía no decidí. (...) pero es un jugador tan importante para el Juventus que no es una tragedia si no marca en un partido", dijo Allegri en la rueda de prensa previa al duelo liguero contra el Fiorentina.

"Gonzalo jugó cuatro partidos y marcó dos goles. Como todos los delanteros, hay momentos en los que marca más uno y otros en los que marca más otro. Pasó también el año pasado, hubo tres o cuatro partidos en los que no marcó, pero ni siquiera se notó", agregó.

El entrenador del Juventus restó importancia a las últimas críticas y destacó que el "Pipita" está "en buena condición física" y que, pese a no marcar, está creando ocasiones de gol continuidad.

"(El argentino, Paulo) Dybala también estuvo muchos partidos sin marcar goles el año pasado, pero son cosas que forman parte de una temporada", insistió.

En este comienzo de temporada, Higuaín disputó seis partidos, entre Serie A (Primera División), Supercopa italiana y Liga de Campeones, y marcó dos goles.

El exdelantero del Real Madrid fue criticado sobre todo después de la decepcionante prestación mostrada en el duelo europeo contra el Barcelona, terminado 3-0 a favor del equipo que entrena el español Ernesto Valverde.

En la rueda de prensa, Allegri informó además de que mañana dará descanso al veterano guardameta Gianluigi Buffon y mostró su total estima por el segundo portero, el polaco Wojciech Szczesny.

"Szczesny es uno de los mejores porteros del mundo. Puede estar en los primeros siete u ocho equipos de Europa. De hecho está en el Juventus y será el heredero de Buffon", declaró.