El Cádiz pone a prueba su solvencia ante un Osasuna en racha

Cádiz/Pamplona, 19 sep (EFE).- El Cádiz, que perdió el pasado domingo con el Oviedo su primer partido liguero, pondrá a prueba la solvencia que lo llevó a ser líder de Segunda en el duelo de tercera ronda de Copa del Rey que le medirá con Osasuna, que viene de enlazar tres triunfos ante Albacete en Copa y Rayo y Almería en Liga.

El conjunto gaditano guarda buenos recuerdos recientes de la Copa, pues en la temporada 2015-16 eliminó al Real Madrid en dieciseisavos de final por alineación indebida en el equipo blanco del ruso Denis Cherysev.

Para este partido, el entrenador cadista, Álvaro Cervera, cuenta con las ausencias del defensa senegalés Khalifa Sankaré, que se recupera de una operación de rodilla; el centrocampista José Mari Martín-Bejarano, con una contusión en el tobillo; el extremo Álvaro García, con un golpe; y el lateral izquierdo Brian Oliván, que ha caído lesionado recientemente en una rodilla.

El Cádiz alineará un once inicial compuesto, en su mayoría, por los jugadores que menos minutos acumulan en la competición liguera.

Osasuna espera aprovechar su buen momento de resultados, al conseguir encadenar tres victorias consecutivas, para seguir en Copa del Rey, aunque se jugará el pase a partido único en el Carranza ante el Cádiz, tercer clasificado de LaLiga 1/2/3.

El conjunto pamplonés disfrutó del factor campo en la anterior eliminatoria ante el Albacete, al que eliminó en El Sadar después de forzar la prórroga en el tiempo añadido.

Ese encuentro sirvió además de punto de inflexión para un Osasuna que no había podido ganar en sus tres primeros encuentros oficiales y que después enlazó tres triunfos: el de Copa del Rey y los de Liga ante el Rayo Vallecano en Madrid y frente al Almería en Pamplona tras remontada.

El entrenador osasunista, Diego Martínez, recupera para el partido de mañana al central navarro Unai García, que empezó la temporada como titular pero se ha perdido los tres últimos encuentros por una lesión en la rodilla

El técnico vigués ha dirigido una última sesión en Tajonar, a puerta cerrada, antes de emprender el viaje hacia Cádiz, adonde desplaza a 25 futbolistas, toda la plantilla salvo el lesionado de larga duración Tano Bonnín, ya que Osasuna se concentrará en Jerez hasta el viernes, antes del partido de Liga del sábado en Reus.

Aunque el once inicial de mañana es una incógnita, Diego Martínez podría hacer una mezcla entre titulares de la Liga y jugadores con menos minutos hasta el momento e incluso podría modificar el sistema de juego al jugar con un solo punta.

- Alineaciones probables:

Cádiz: Yáñez; Correa, Marcos Mauro, Villanueva, Bijker; Kecojevic, Álex Fernández, Nico, Moha; Romera y Carrillo.

Osasuna: Manu Herrera; Oier, David García, Unai García, Javier Flaño; Arzura, Lucas Torró; Aitor Buñuel, De las Cuevas, Sebas Coris; y David Rodríguez.

Árbitro: Ais Reig (Comité valenciano).

Estadio: Ramón de Carranza.