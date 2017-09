El Fluminense viaja a Quito sin su goleador y con bajas en la defensa

Río de Janeiro, 19 sep (EFE).- El Fluminense brasileño viajó este martes a Quito, donde el jueves se medirá al Liga de Quito en partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, sin su goleador, Henrique Dourado, que tendrá que cumplir una fecha de suspensión, y con bajas en su pareja de centrales.

Dourado, la principal referencia del club de Río de Janeiro en el ataque y artillero del conjunto, recibió su tercera cartulina amarilla y no podrá disputar el partido de vuelta, en el que el Fluminense necesita de al menos un empate para avanzar a cuartos de final tras haberse impuesto por 1-0 en el partido de ida.

De la delegación que viajó a Ecuador también fueron excluidos los zagueros titulares Henrique y Renato Chaves, que siguen de baja por lesión y nuevamente serán sustituidos por los juveniles Frazan y Nogueira.

La baja del goleador generó una duda aún mayor para el técnico del conjunto tricolor, Abel Braga, que ya venía pensando en sustituir a Wellington Silva, el otro atacante titular, por su bajo rendimiento.

En caso de que decida renovar por completo la pareja de atacantes los sustitutos serán Peu y el recién contratado Robinho, aunque Braga también tiene a disposición a Romarinho y Pedro.

La buena noticia es que el Fluminense recuperó a tres titulares que no pudieron actuar en el partido del domingo en que el club carioca cayo por 3-1 en su visita al Atlético Paranaense por el Campeonato Brasileño: el lateral derecho Lucas, el centrocampista Douglas y el volante ecuatoriano Jefferson Orejuela.

Lucas tuvo que cumplir una fecha de suspensión en tanto que Douglas y Orejuela se recuperaron de lesiones y fueron incluidos en la delegación aunque aún dependen de nuevas evaluaciones médicas.

"Ya es un hecho que no tendré a los dos zagueros titulares frente al Liga de Quito pero al menos cuento con el regreso de Lucas y probablemente puedo aprovechar a Douglas y Orejuela", afirmó Braga.

El técnico agregó que, además de las diferentes bajas, el Fluminense sufrirá por la altitud de Quito, especialmente los jugadores que vienen acumulando varios partidos.

Los jugadores del equipo carioca consideran que pueden cosechar un empate en Quito desde que aguanten la fuerte presión que esperan de los ecuatorianos en los primeros minutos del partido.

"Sabemos que enfrentaremos presión ya que el Liga de Quito necesita salir por el resultado y va a intentar anotar desde los primeros minutos. Tendremos que saber lidiar con esa situación y neutralizar sus jugadas de ataque mientras aprovechamos los contragolpes", afirmó el portero Julio César.

La alineación del Fluminense este jueves sería la siguiente: Julio César; Lucas, Nogueira, Frazan y Marlon; Jefferson Orejuela, Wendel, Douglas y Gustavo Scarpa; Wellington Silva (o Robinho) y Peu.