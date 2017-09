El Ponte Preta aún cree en el milagro pese a la crisis y las bajas

Río de Janeiro, 19 sep (EFE).- El Ponte Preta aún confía en alcanzar el miércoles la victoria por 2-0 que necesita sobre el también brasileño Sport para avanzar a cuartos de final de la Copa Sudamericana, pese a la grave crisis futbolística que enfrenta y que lo tiene sin técnico, y los importantes jugadores que serán baja.

Tras caer por 3-1 en su visita al Sport en Recife la semana pasada en el partido de ida por octavos de final, al equipo paulista tan sólo le sirve en la vuelta una victoria por 2-0 o por más de dos goles de diferencia en su estadio, el Moisés Lucarelli de la ciudad de Campinas, para avanzar a la próxima fase de la Sudamericana.

Se trata de una hazaña si se tiene en cuenta que por su actual crisis, que lo tiene muy cerca de la zona de descenso en el Campeonato Brasileño, la dirección del Ponte Preta despidió este final de semana al técnico Gilson Kleina tras perder en casa por 1-3 contra el colista, el Atlético Goianiense.

Para el duelo continental, el equipo será comandado interinamente por Joao Brigatti.

Además, el club paulista no podrá alinear a su portero titular, Aranha, ni a su principal delantero, Emerson Sheik, vetados por el equipo médico por lesiones.

Aranha abandonará la portería del Ponte Preta tras 71 partidos seguidos como titular luego de que los exámenes médicos le diagnosticaran un problema muscular en la pierna derecha. Su sustituto será Joao Carlos

El veterano Sheik, que ya se había perdido el partido de ida por dolores en la pierna izquierda, también se perderá el partido de vuelta y podrá ser sustituido por el juvenil Yuri, ascendido a las prisas desde el equipo sub'20.

La tercera baja importante será la del volante Fernando Bob, que tendrá que cumplir una fecha de suspensión tras acumular tres amarillas.

Los problemas no desaniman a los jugadores del Ponte Preta, que aún confían en la clasificación.

"Tenemos que ser realistas. No estamos consiguiendo mostrar nuestro fútbol y no estamos consiguiendo los resultados que necesitamos, pero el momento es de asumir la responsabilidad y buscar una remontada", afirmó el atacante Lucca.

El Sport, por su parte, llegó este martes a Campinas con la tranquilidad de que le basta un empate para avanzar a cuartos de final de la Sudamericana o puede darse el lujo de perder hasta por un gol de diferencia.

El equipo de la ciudad de Recife comandado por el exseleccionador brasileño Vanderlei Luxemburgo, además, recuperó a tres titulares que no pudieron actuar el domingo en la derrota por 2-0 frente al Flamengo por el Campeonato Brasileño.

Se trata del lateral Sander, que se recuperó de la gastroenteritis que le impidió enfrentar al Flamengo, del zaguero colombiano Oswaldo Henríquez y de su gran estrella, el centrocampista internacional Diego Souza, que no jugaron en Río de Janeiro por sanción pero están libres para jugar la Sudamericana.

Souza sustituirá a Wesley, un titular importante en el Sport pero que no está inscrito en la Sudamericana, en tanto que Sander ocupará el lugar de Osvaldo, que igualmente no está inscrito en el torneo continental, y Henríquez recuperará el lugar que fue ocupado en los dos últimos partidos por el veterano Durval.

La única baja importante en el equipo de Luxemburgo es la de Everton Felipe, que estará de baja ocho meses tras una ruptura de los ligamentos en una rodilla.

- Posibles alineaciones:

Ponte Preta: Joao Carlos; Nino Paraíba, Marllon, Luan Peres, Danilo Barcelos; Naldo, Elton, Renato Cajá, Felipe Saraiva; Lucca y Léo Gamalho.

Entrenador: Joao Brigatti (interino)

Sport: Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Henríquez, Mena; Rithely, Patrick, Sander; Diego Souza, Lenis y André.

Entrenador: Vanderlei Luxemburgo

Árbitro: el ecuatoriano Roddy Zambrano auxiliado en las bandas por sus compatriotas Byaron Romero y Juan Macías.

Estadio: Miosés Lucarelli de la ciudad de Campinas.

Hora: 19.15 local (22.15 GMT).