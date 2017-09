River va por el milagro ante el sorprendente Wilstermann que le ganó 3-0

Buenos Aires, 20 sep (EFE).- El River Plate argentino irá por el milagro este jueves a las 19.15 local (22.15 GMT) cuando reciba en el Monumental de Buenos Aires al sorprendente Jorge Wilstermann boliviano, que en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores lo venció por 3-0.

El entrenador, Marcelo Gallardo, planea mandar al campo al mismo once inicial que fue goleado el pasado jueves en el estadio Félix Capriles, de Cochabamba, situado a 2.558 metros de altitud.

El único cambio que podría realizar es el ingreso del delantero Carlos Auzqui en lugar del colombiano Santos Borré, que tuvo una floja actuación en Bolivia.

La confianza del 'Muñeco' en sus pupilos es tan grande que incluso la lista de convocados para este encuentro es idéntica a la confeccionada para el partido de ida.

En la Superliga argentina, River Plate venció este domingo a San Martín de San Juan por 1-3 con un equipo plagado de suplentes y es líder con nueve puntos en tres partidos junto a Boca Juniors.

"Va a ser todo distinto el jueves cuando tengamos que someter a un rival que va a estar dispuesto a defenderse, pero bueno, van a tener que soportarnos también", dijo Gallardo.

"No vamos a hacer tres goles en los primeros cinco minutos, vamos a tener 90 minutos", añadió 'el 'Muñeco', que también señaló que deberán estar "concentrados" para evitar encajar goles.

Wilstermann, en cambio, no pretende solo defenderse en Buenos Aires, sino que intentará ir en busca de un gol, según explicaron los jugadores.

"Venimos para hacer historia. No hay que conformarse con nada, se van a hacer fuertes de local. Nosotros venimos con una mentalidad de hacer un buen partido, marcar un gol y avanzar a la siguiente instancia como merecemos, con propio mérito", dijo el capitán, Edward Zenteno.

En sintonía, el entrenador, el peruano Roberto Mosquera, sostuvo que alineará a "tres delanteros" porque River Plate "es peligroso de local o de visitante".

"No nos está permitido relajarnos ni dejar pasar esta oportunidad, porque no sabemos cuántas veces estaremos en esta posición. No tanto de eliminar a River sino de llegar a una de las semifinales de un torneo de tanto prestigio como la Libertadores", amplió.

Mosquera también planea repetir el equipo que hizo historia el pasado jueves ya que no tiene lesionados o suspendidos en su plantel.

El ganador de esta llave se medirá en la semifinales ante los argentinos Lanús o San Lorenzo, que en la ida se impuso por 2-0.

- Alineaciones probables:

River Plate: Germán Lux, Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Gonzalo Martínez; Rafael Santos Borre e Ignacio Scocco.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Wilstermann: Raúl Olivares; Juan Pablo Aponte, Edward Zenteno, Jorge Ortiz, Álex Da Silva; Cristhian Machado, Fernando Saucedo, Marcelo Bergese, Serginho; Gilbert Álvarez y Cristian Chávez.

Entrenador: Roberto Mosquera.

Árbitro: El chileno Julio Bascuñán, asistido por sus compatriotas Raúl Orellana y Carlos Astroza.

Estadio: 'Monumental' Antonio Vespucio Liberti, de Buenos Aires, con capacidad para unos 62.000 espectadores.

Hora: 19.15 local (22.15 GMT)