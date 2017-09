0-1. Barcelona pasa a semifinales con un triunfo caliente en feudo del Santos

Sao Paulo, 20 sep (EFE).- El Barcelona de Guayaquil eliminó hoy al Santos tras ganar a domicilio por 0-1, lo que le permite clasificarse para las semifinales de la Copa Libertadores, fase en la que se enfrentará al Gremio.

Los ecuatorianos consiguieron adelantarse en el marcador en la segunda mitad con un tanto de Jonatan Álvez y resistieron el último tramo del encuentro con dos jugadores menos debido a la expulsión del propio autor del gol y de Gabriel Marques.

El conjunto paulista, que afrontaba este partido como invicto en la máxima competición continental y ganador de sus anteriores partidos en Vila Belmiro, perdió el control de su centro del campo y sus atacantes estuvieron lejos de su mejor versión.

El Santos acabaría con diez jugadores tras la expulsión de Bruno Henrique en un encuentro que se afeó al final con comportamientos antideportivos por parte de ambas escuadras.

Los de Culpi se valieron solo del lateral Daniel Guedes, un auténtico tiro por la banda, para meter el miedo en el cuerpo al Barcelona en el inicio.

Guedes, que estrenaba titularidad en la Libertadores, quebró las caderas de varios rivales, un ejemplo del grupo de velocistas que conforman la plantilla junto con Bruno Henrique y Jonathan Copete, que hoy no brillaron.

Henrique y Copete estuvieron sorprendentemente desaparecidos durante todo el enfrentamiento, al igual que el veterano Ricardo Oliveira, de 37 años. El Santos terminaría pagando la bomba de humo de estos tres jugadores.

Lejos de amilanarse, el Barcelona no se escondió y dio un paso al frente. Esterilla avisó primero con un cabezazo que se marchó fuera y Oyola después con un zapatazo de lejos que despejó Vanderlei como pudo.

El Santos cedió unos metros y dejó hacer a los ecuatorianos para salir al contragolpe, pero el Barcelona aguantó de pie las rápidas transiciones de los locales, las cuales nunca llegaron a concretarse.

Y es que el Santos tenía un talón de Aquiles y era su centro del campo. Con la ausencia de Lucas Lima, Alison y Donizete tuvo serias dificultades para marcar a Damián Díaz, que vagó a sus anchas en campo rival.

La algarabía en el ataque de los brasileños provocó cierto desorden en su defensa, brecha por la que los ecuatorianos cruzaron balones al área en busca de alguna pierna que empujara el balón a la red.

Tras el descanso, el Barcelona saltó al césped consciente de que con el empate a cero se quedaba fuera de la siguiente fase. El Santos, por su parte, siguió apostando por el contragolpe.

Pero el encuentro iba entrar en otra frase completamente distinta en menos de un minuto.

En el minuto 67 Castillo recibió en la izquierda y cruzó para la cabeza de Jonatan Álvez, quien silenció a la afición del estadio Vila Belmiro con un tanto que valió su peso en oro.

Las sorpresas no terminaron ahí porque apenas un minuto después el propio Álvez fue expulsado con roja directa.

Con un hombre más, el Santos tenía la obligación de buscar el empate y al menos forzar la tanda de penaltis ante una afición que empujó todo lo que pudo.

Todo se torció cuando Bruno Henrique escupió a Gabriel Marques en la cara y este respondió de malas maneras. Resultado, los dos expulsados, el juego parado y el Santos sin tiempo para remontar y al final, eliminado.

- Ficha técnica:

0. Santos: Vanderlei; Daniel Guedes, David Braz, Lucas Veríssimo, Zeca; Alison (m. 87, Fabián Noguera), Emiliano Vecchio (m.54, Jean Mota), Leandro Donizete (m.74, Kayke); Jonathan Copete, Bruno Henrique y Ricardo Oliveira.

Entrenador: Levir Culpi.

1. Barcelona: Máximo Banguera; Pedro Velasco, Darío Aimar, Xavier Arreaga, Beder Caicedo; Gabriel Marques, Matías Oyola, Damián Díaz (m.87, Segundo Castillo); Ely Esterilla (m.55, José Ayoví), Marcos Caicedo (m.65, Erick Castillo) y Jonatan Álvez.

Entrenador: Guillermo Almada.

Goles: 0-1, m.67: Jonatan Álvez.

Árbitro: el peruano Víctor H. Carrillo, asistido en las bandas por sus compatriotas Raul López y Víctor Raez. Expulsó a Jonatan Álvez, Gabriel Marques y Bruno Henrique. Amonestó a Daniel Guedes, Marcos Caicedo y Beder Caicedo.

Incidencias: partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores disputado en el estadio Vila Belmiro de la ciudad brasileña de Santos, en el estado de Sao Paulo (sudeste).