Corinthians encara el clásico con Sao Paulo con dudas y sin videoarbitraje

Sao Paulo, 22 sep (EFE).- El Corinthians, líder destacado en la liga brasileña, afronta con algunas dudas en su juego el clásico con el Sao Paulo, correspondiente a la vigésima quinta jornada, que se disputará el próximo domingo sin el prometido videoarbitraje.

El equipo dirigido por Fábio Carille tendrá que pasar página de la reciente eliminación de la Copa Sudamericana en el feudo del Sao Paulo, que lucha a su vez por abandonar los puestos de descenso.

El Corinthians fue apeado el miércoles de la competición continental en Argentina por el Racing Club en un encuentro en el que terminó con dos jugadores expulsados.

En el torneo de la regularidad, el Corinthians vive un momento delicado, pues ha perdido tres de los últimos cinco partidos, dos de ellos en casa y ante rivales sobre el papel inferiores.

Para el clásico del domingo en el estadio Morumbi, Carille podrá alinear su once de gala una vez confirmada la recuperación el lateral izquierdo Guilherme Arana, que había estado de baja por unos dolores en el muslo derecho.

En paralelo a lo estrictamente deportivo, la Confederación Brasileña de Fútbol trabaja contra reloj para implementar "cuanto antes" y "lo más rápido posible" el videoarbitraje tras los "recientes errores" producidos en jornadas anteriores.

La entidad barajó incluso la posibilidad de que el sistema empezase a funcionar este fin de semana, pero las dificultades técnicas han retrasado su estreno para próximas fechas.

El bache por el que atraviesa el Corinthians, con 53 puntos, no ha afectado sin embargo la amplia diferencia de diez que aún conserva sobre el Gremio, segundo clasificado.

El equipo de Porto Alegre pasa también por un momento de dudas en el Campeonato Brasileño que contrasta con su buen desempeño en la Copa Libertadores, en la que disputará una de las semifinales tras haber derrotado al Botafogo en la ronda anterior.

Con solo una victoria en los últimos cinco partidos de liga, el entrenador Renato Portaluppi dará descanso a buena parte de los titulares que jugaron esta semana en la Libertadores para afrontar el partido a domicilio contra el Bahía.

Con todo, entre lesionados y sobrecargados, el técnico dejó fuera de la convocatoria a Luan, Pedro Geromel, Marcelo Grohe y al artillero argentino nacionalizado paraguayo Lucas Barrios, autor del gol de la victoria que garantizó las semifinales de la Libertadores, fase en la que se enfrentará al Barcelona de Guayaquil.

El Santos, eliminado de la Libertadores en casa precisamente ante el conjunto ecuatoriano, recibirá al Atlético Paranaense con la misión de vencer para no descolgarse demasiado del liderato, que tiene a doce puntos de distancia.

Por la cuarta posición, Flamengo y Palmeiras mantendrán el pulso de las últimas semanas ante el Avaí y el Fluminense, respectivamente, una lucha a la que también se han unido Cruzeiro y Botafogo, ambos en plena fase ascendente.

El Cruzeiro viaja hasta el campo del colista, el Atlético Goianiense, mientras que el Botafogo, que encadena tres victorias consecutivas, jugará a domicilio ante el Coritiba, en la antepenúltima posición de la tabla.

Cerca de la zona de peligro se encuentra el Chapecoense, club que ha cambiado varias veces de técnico desde que comenzó la temporada y hoy está a tan solo un punto del descenso.

El equipo de Chapecó, que esta semana fue eliminado de la Copa Sudamericana, torneo en el que defendía título, se medirá ante su afición con el Ponte Preta, que también cayó en esa competición a manos del Sport de Recife.

- Partidos de la vigésima quinta jornada:

Sábado: Flamengo-Avaí y Santos-Atlético Paranaense.

Domingo: Sao Paulo-Corinthians, Fluminense-Palmeiras, Coritiba-Botafogo, Atlético Goianiense-Cruzeiro, Chapecoense-Ponte Preta, Atlético Mineiro-Vitória y Bahía-Gremio.

Lunes: Sport-Vasco da Gama.