Deyna Castellanos "casi" llora por ser finalista al premio ´The Best´

Caracas, 22 sep (EFE).- La venezolana Deyna Castellanos reconoció hoy que "casi" lloró de la emoción tras entrar en el cuadro de finalistas al premio 'The Best', con el que la FIFA reconocerá en octubre próximo a la mejor jugadora del año.

"Estaba viendo en vivo las nominaciones por Facebook (y) casi me pongo a llorar", dijo la joven de 18 años, según declaraciones difundidas por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

"Estoy súper feliz de estar entre las tres finalistas y también nominada al Puskas. Para mi carrera, esto significa mucho porque es un paso adelante y un sueño hecho realidad", prosiguió.

La FIFA anunció este viernes en Londres que Castellanos disputará con la estadounidense Carli Lloyd y con la holandesa Lieke Martens por el galardón a la mejor futbolista.

La delantera venezolana, quien milita en el Santa Clarita Blue Heat y los Seminoles de la Universidad de Florida, también está nominada al premio al mejor gol del año, por su diana en el mundial sub'17 de Jordania ante Camerún.

"El año pasado, fue una alegría inmensa ver nominada al Puskás a (la venezolana) Daniuska (Rodríguez). Ahora es inédito que yo también lo esté", añadió.

Castellanos ganó con su país el pasado campeonato Sudamericano sub'17, y obtuvo la cuarta plaza en el mundial de Jordania. Marcó 17 goles en 13 partidos entre las dos competiciones.

La FIFA proclamará a la vencedora del premio 'The Best' el venidero 23 de octubre en Londres.

Para ello, contabilizará los votos de seleccionadores nacionales, capitanas, medios de comunicación y aficionados.