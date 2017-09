A juicio la próxima semana Lorenzo Sanz por ocultar a Hacienda 6 millones

La Audiencia Provincial de Madrid comenzará el próximo viernes 29 de septiembre el juicio al expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz, quien se enfrenta a una petición del fiscal de cinco años y medio de cárcel por ocultar a Hacienda unos ingresos de 6 millones de euros.

El juicio estaba programado para el pasado mes de marzo, pero se suspendió por motivos de salud del procesado, quien acreditó con un informe médico su imposibilidad para acudir a la vista oral.

Lorenzo Sanz está acusado de ocultar a la Hacienda Pública de forma "intencionada" unos ingresos de 6 millones de euros en sendos delitos contra la Hacienda Pública relativos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2008 y 2009.

Según el escrito de acusación del fiscal, Sanz y su esposa María Luz Durán Muñoz obtuvieron entre los años 2008 y 2009 unos ingresos de 5.968.975,5 euros, que de forma "intencionada" no fueron declarados en el IRPF "para obtener un beneficio fiscal ilícito". Ello supuso que Hacienda dejara de ingresar 1.244.823,34 euros.

El representante del Ministerio Público propone que, además de la pena de prisión, el expresidente del Real Madrid pague una multa de tres millones y medio de euros e indemnice a Hacienda con los 1.224.823 euros defraudados.

No ha quedado acreditado que María Luz Durán tuviera capacidad decisoria en la realización de las declaraciones de la renta, pero como sí se benefició de los ingresos por parte de su marido con quien estaba casada en régimen de bienes gananciales, deberá indemnizar a Hacienda conjunta y solidariamente con Sanz con la mitad del dinero defraudado, esto es, 622.411,67 euros.

Sanz, a juicio de la Fiscalía, "ocultó en dichas declaraciones cuantiosas rentas, sujetas y no exentas de IRPF, durante dichos ejercicios". El Ministerio Público describe tres actuaciones.

En la primera le acusa de no haber declarado los rendimientos de trabajo fruto de los ingresos obtenidos por la entidad Nuada S.A., de la que era administrador solidario, y por la cesión "gratuita" de un inmueble de dicha sociedad al acusado y a su esposa que, en realidad, constituía su residencia. Los ingresos obtenidos y no declarados durante 2008 y 2009 ascienden a 465.371,26 euros.

La segunda se refiere a las ganancias de patrimonio no declaradas obtenidas de la transmisión en 2008 de 83 participaciones que tenían Sanz y su esposa de la entidad francesa Paradiso S.R. y de la transmisión en 2009 de una vivienda en Marbella propiedad de María Luz Durán. Los ingresos obtenidos en ambas operaciones y no declarados fueron de más de cinco millones de euros (5.252.604,31).

Mientras que la tercera operación fraudulenta se refiere a unos ingresos no declarados de 251.000 euros, que fueron ingresados en las cuentas bancarias del matrimonio mediante transferencias y cheques bancarios "cuyo origen no se ha justificado ni se ha acreditado por la Agencia Tributarias que respondan a disposiciones monetarias u operaciones mercantiles".