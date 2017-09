El Atlético dona 50.000 euros a los damnificados por el terremoto de México

Madrid, 23 sep (EFE).- El Atlético de Madrid donará 50.000 euros a los damnificados por el terremoto de México, que ha causado alrededor de 300 víctimas, según informó el club, que, además, envió su apoyo a ese país en los prolegómenos del partido con el Sevilla en el estadio Wanda Metropolitano con el lema 'Fuerza México'.

Este sábado, en la fachada principal del nuevo estadio, una bandera mexicana y la citada frase presidió las horas previas al encuentro de la sexta jornada de la Liga, que comenzó con una foto conjunta de ambos equipos para impulsar la campaña de recogida de donativos de 'Save The Children' y la Fundación Atlético de Madrid.

A esta iniciativa, que recoge donativos a través de la página web de Save The Children, y al minuto de silencio en memoria de las víctimas antes del inicio del partido de este sábado entre el Atlético y el Sevilla, el club rojiblanco ha añadido la donación de 50.000 euros para los damnificados por el terremoto en México.

"Los lazos entre el club y México han sido fuertes a lo largo de nuestra historia. Jugadores del país americano han vestido la rojiblanca, el equipo ha visitado México para jugar en varias ocasiones y es uno de los países con más aficionados del equipo", explica el Atlético en su página web.

"La relación es aún más estrecha aún, ya que desde hace unos meses el club se convirtiera en accionista del equipo méxicano Atlético de San Luis. Por todo ello, queremos mostrar nuestra solidaridad con las víctimas y familiares y ayudar a paliar, en la medida que sea posible, una situación tan grave para un país con el que nos une una relación muy especial", añadió en la presentación de la campaña de donativos en la que colabora con 'Save The Children'.