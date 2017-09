El croata Srna (Shakhtar) da positivo en un control antidopaje

El futbolista croata Darío Srna, del Shakhtar Donetsk, ha dado positivo en un control antidopaje fuera de competición, aunque el jugador mantiene que nunca ha tomado sustancias prohibidas.

Srna, de 35 años y que milita en el Shakhtar desde hace doce temporadas, dio positivo el 22 de marzo pasado, aunque la noticia no apareció hasta esta semana.

Después de que el croata abandonara la disciplina del equipo y no viajara con el resto de jugadores a enfrentarse al Chernomorets (0-0), el club de los "mineros" informó sobre el positivo de su jugador.

El lateral derecho, que fue pretendido en su momento por el Barcelona, se dirigió en una carta abierta a los aficionados del Shakhtar para asegurarles que nunca tomó sustancias dopantes.

"Ahora me estoy dedicando a recabar y a analizar la información sobre el posible origen de la aparición de dicha sustancia. Tengo intención de centrarme totalmente en la defensa de mi buen nombre y reputación", comentó.

Además, subrayó que demostrará que todo lo que logró en su carrera lo hizo gracias exclusivamente a su esfuerzo y disciplina, y siempre de forma honesta.

"Este no es el fin de mi carrera, os lo prometo", agregó el jugador del Shakhtar, cuyo equipo es líder en solitario de la liga ucraniana por delante del Dinamo Kiev, su acérrimo rival.

Srna sigue siendo a sus 35 años uno de los jugadores clave del Shakhtar, con el que disputó todos los partidos de campeonato ucraniano y el encuentro de Liga Europa ante el Nápoles (2-1).